Forlanger svar fra minister: Hvordan kan det ske?

- Det er jo helt ved siden af skiven at bruge så mange på penge på en aftrædelse for en person, der har fået ansvaret for, at det gik så galt, og som har udøvet et ledelsessvigt af rang.

- Der har været noget helt galt med dømmekraften her.

Ordene kommer fra Peter Skaarup, medlem af Kulturudvalget for Dansk Folkeparti, med adresse til Ekstra Bladets afdækning af, hvordan Dansk Svømmeunion har valgt at belønne en fyret direktør med både lønpakke og afskedsreception til 100.000 kroner.

Pia Holmen blev i februar fyret på baggrund af Kammeradvokatens rapport om de overgreb og ydmygelser, danske elitesvømmere har været udsat for.

Jeanette Ottesen har været hård i sin kritik af unionen og taler om 'en lugt af korruption'. Foto: Stine Tidsvilde

Kulturminister Joy Mogensen, der ved offentliggørelsen var yderst kritisk overfor svømmeledelsen, ønskede fredag ikke at kommentere sagen, men nu har Peter Skaarup stillet en række spørgsmål til ministeren, der skal svare indenfor en måned.

- Jeg reagerer, fordi jeg fulgte sagen og debatten om måden at håndtere visse svømmere på. Det var rystende at se. Når det her kommer oveni, bliver jeg endnu mere rystet, siger Peter Skaarup.

Får 728.000 kroner og stor reception efter fyring

Han mener, der er tale om den totale signalforvirring i fyringens efterspil.

- Resten af svømmeunionens ledelse burde have set sig selv i øjnene og erkendt, at man har svigtet i forhold til vores foreningsliv og ikke var årvågne nok.

- Nu fik man placeret et ansvar hos direktøren, og så må det også have de konsekvenser, det skal have. Så nytter det ikke noget at fejre vedkommende, som om alt var godt. Hvad er det for et signal, man sender?

Den fyrede direktør, Pia Holmen, har ikke ønsket at kommentere vilkårene for sin fratræden. Foto: Jonas Olufson

- Idrætsklubberne kan i forvejen have store problemer med at tiltrække de unge, og så skal idrætslederne jo helst fremstå som forbilleder. Det er baggrunden for mine spørgsmål til ministeren.

- Regeringen må have et ansvar for at tænde det grønne lys for, at man kan komme ind i et foreningsliv, hvor det heller ikke er nemt at få ledere og trænere i i alle idrætsgrene.

- Med sådan en skandale på ledelsesplan må det få nogle konsekvenser, hvis tilliden skal tilbage igen. På denne måde har unionen jo sendt et signal om, at alt er godt.

Tidligere kulturminister Mette Bock, der igangsatte den uvildige undersøgelse, siger til Ekstra Bladet, at det er vigtigt at holde armslængde til foreningslivet, og at politikerne derfor ikke skal blande sig i forhold til konsekvenserne af den.

Peter Skaarup forlanger svar fra kulturminister Joy Mogensen. Foto: Liselotte Sabroe

Peter Skaarup er ikke enig:

- Man kan tale nok så meget om armslængde, men en kulturminister er også den, der på vegne af os alle sammen og alle skatteydere stiller krav i forhold til etikken indenfor sporten. Derfor håber jeg på gode svar fra hendes side.

Han har blandt andet stillet ministeren såkaldte §20-spørgmål om, hvorvidt hun finder, at det ’er inden for retningslinjerne og moralsk forsvarligt at bevilge 100.000 kr. til en afskedsreception, og om hvorvidt hun mener, at svømmeunionens bestyrelse og særligt formanden burde være gået i ’så grel en sag’.

Og i udvalgsspørgsmål beder han om svar på ’om den nu forhenværende direktør i Dansk Svømmeunion, der har udvist “et væsentligt ledelsessvigt”, er berettiget til at få over en halv million i fratrædelsesgodtgørelse’.

