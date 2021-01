Formand for atleter: Sig nu undskyld, Pia

Tordner mod fyret direktør, mens SF-ordfører føler, at svømmeledelse groft har svigtet en aftale om ikke at indstille Pia Holmen til international toppost

- Jeg har endnu ikke hørt, at Pia Holmen har været ude og sige, at hun er ked af det, der er sket, og at hun tager ansvaret på sine skuldre, siger Henrik Them, formand for DIF’s og Team Danmarks aktivkomité, som dog understreger, at denne pointe er for hans personlige regning.

Han refererer til, at flere idrætsledere har udtalt, at Pia Holmens forsømmelser ligger bagude i tiden, og at hun derfor nu skal have lov at arbejde videre indenfor sporten og være vicepræsident i LEN, det europæiske svømmeforbund.

Dansk Svømmeunion har aktivt støttet hendes kandidatur.

- En undskyldning ville hjælpe lidt på den måde, jeg ser det hele på. Så længe den ikke er faldet, synes jeg bestemt ikke, at hun skal have en chance til.

- Anerkender du dine fejl, kan der komme et tidspunkt, hvor du har været ude af gamet noget tid, og så kan man måske igen finde ud af, om man kan udnytte dine kompetencer på en eller anden måde. Tag nu det ansvar for pokker.

Dansk svømning kommer ikke videre, før Pia Holmen har undskyldt offentligt, mener Henrik Them. Foto:Joachim Adrian

Som formand for de aktive undrer han sig stadig over støtten til hende.

- Jeg er overbevist om, at svømmeledelsen gerne vil det bedste for deres sport, men når man vælger sådan en beslutning så relativt kort tid efter fyringen, er det fordi, man ikke fornemmer, hvad det er, man har sat i gang.

Ordfører: De svigter vores aftale

Charlotte Broman Mølbæk fra SF føler, at svømmeledelsen har crawlet væk fra en aftale, da man valgte at støtte Pia Holmens kandidatur. Foto: Jan Sommer

- Vi havde et rigtig godt og konstruktivt møde med flere af sportens organisationer efter kammeradvokatens rapport var kommet. Har var alle parter enige om at rydde op, så vi kunne få nogle skillelinjer mellem de forskellige magtpositioner i idrættens verden, fortæller idrætsordfører for SF, Charlotte Broman Mølbæk.

- Derfor synes jeg, at det var et svigt efterfølgende at udpege en person, som ifølge rapporten havde svigtet sit ansvar overfor atleterne og set igennem fingre med meget systematiske krænkelser. Det er mig helt uforståeligt.

Sådan præsenteres vicepræsident Pia Holmen på LEN's hjemmeside.

Hun fortæller, at hun i forbindelse med tilblivelsen af den nye eliteidrætslov arbejder på at etablere vandtætte skotter mellem de idrætsledere, man vælger til diverse magtpositioner i sportens verden.

Charlotte Broman Mølbæk agter snarest at vende sagen med kulturminister Joy Mogensen, siger hun.

