Formand for Dansk Svømmeunion trækker sig efter skandale

Formanden for Dansk Svømmeunion trækker sig fra sin post efter længere tids kritik.

Det meddeler Lars Jørgensen selv på unionens hjemmeside.

Meddelelsen kommer kort efter, at unionen ellers havde meldt ud, at han havde tilbudt at trække sig men foreløbig blev:

Svømme-formand tilbyder at gå

'Bestyrelsesformand for Dansk Svømmeunion Lars R. Aa. Jørgensen har i dag oplyst bestyrelsens øvrige medlemmer om, at han trækker sig ved førstkommende lejlighed. Hans tilbagetræden vil ske i forbindelse med Dansk Svømmeunions generalforsamling den 23.-24. april 2021. Han trækker sig fra formandsposten, da han ønsker at skabe ro omkring arbejdet i Dansk Svømmeunion. Lars R. Aa. Jørgensen har siden 2002 været en aktiv del af bestyrelsen, og siden 2018 har han været bestyrelsesformand', hedder det.

En rapport fra Kammeradvokaten afslørede sidste år en række misforhold og ledelsessvigt i dansk elitesvømning.

Senest har Ekstra Bladet i en række artikler beskrevet, hvordan direktør Pia Holmen blev fyret men samtidig af bestyrelsen belønnet med en flot fratrædelsespakke, hjælp til videreuddannelse, støtte til en international toppost og en afskedsreception til 100.000 kroner.

Det har en lang række aktører i dansk svømning kritiseret på det kraftigste.

Dansk Svømning har længe været martret af uro. Nu går formanden. Foto: Jan Sommer

Lars R. Aa. Jørgensen siger følgende om sin tilbagetræden:

”Kære alle

Jeg har besluttet at træde tilbage som formand for bestyrelsen i Dansk Svømmeunion. Dette sker, da jeg ikke ønsker, at mit virke skal stå i vejen for, at Dansk Svømmeunion kan genvinde sine kræfter og arbejde fremadrettet med at hjælpe og støtte 300 svømmeklubber og cirka 190.000 aktive overalt i Danmark.

Den seneste tid har været hård med interne stridigheder, mistillidsvotum og artikler i aviserne. Ikke kun for mig personligt, men også for medarbejdere, for frivillige og for mange af de mennesker, der lever og ånder for svømmesporten. Det kan ikke blive ved på denne måde. Det er vigtigt, at arbejdet i unionen kommer tilbage på sporet til gavn for unge og voksne, der forhåbentlig snart kan dyrke deres sport igen.

Formandskandidat: Hun skal ud

Tilliden til, at jeg kan stå i spidsen for bestyrelsen, er ikke solidt funderet. Derfor er det bedst, jeg trækker mig, hvilket jeg gør, så snart det er muligt at afholde en generalforsamling og vælge en ny formand. Jeg vil bede de af jer, der er meget uenige med mig, om at have forståelse for, at det ikke er muligt at afvikle en generalforsamling nu – selvom det ville være godt for alle at kunne komme videre med det samme.

Når jeg forlader Dansk Svømmeunion, er det med nogen vemod, men selvom det har stormet gevaldigt den seneste tid, tager jeg også mange gode minder med mig. Jeg har haft mange gode oplevelser både i min egen tid som aktiv, som træner og de næsten tyve år, hvor jeg som frivilligt bestyrelsesmedlem har været en del af Dansk Svømmeunion. De to gange, vi har afholdt EM i Danmark, synes jeg, er eksempler på, hvad vi kan løfte, når vi arbejder sammen på tværs – ansatte, frivillige, trænere og aktive. Det vil jeg sent glemme.

Dansk Svømning skal have ny formand til april. Unionen har netop ansat tidligere minister, Merete Riisager som ny direktør. Foto: Thomas Borberg

Alle de tiltag, der er blevet skabt i de år, jeg har været med, har været en holdindsats. Medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere har knoklet for at skabe gode rammer om klubber og aktive. Det har givet oplevelser, glæde, mening og sammenhold til tusindvis af børn og unge. Det vil jeg tillade mig at være glad for og stolt over at have været en del af, og alle de fine stunder og store og små øjeblikke, tager jeg med mig.

For Dansk Svømmeunion er det min stærke forhåbning, at min beslutning kan skabe ro omkring arbejdet. Den seneste tid har været som en konstant kimen for ørerne. Ikke bare for mig, men for mange, der har deres gang i og omkring unionen. Når uenigheden er stor, og når skænderierne foregår i medierne, har det store omkostninger – ikke kun for dem, der sidder ved roret, men også for alle andre. Jeg vil derfor opfordre til, at alle, der ønsker at ændre noget, går konstruktivt ind i arbejdet med at skabe endnu bedre svømmemiljøer fremadrettet. Det vigtigste er sporten og de mange aktive.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de mennesker, jeg har arbejdet sammen med gennem årene, til medarbejderne i Dansk Svømmeunion og til de mange frivillige, der er helt afgørende for, at der findes organiseret svømmesport i alle dele af landet. Tak til jer og god vind'.

Ekstra Bladet forsøger at indhente en kommentar fra den afgående formand.

Formand for atleter: Sig nu undskyld, Pia

Støtter stadig Pia: Træls med den kritik

Forlanger svar fra minister: Hvordan kan det ske?

Får 728.000 kroner og stor reception efter fyring