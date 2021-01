Formandskandidat: Hun skal ud

- Det centrale er, at vi ikke får trukket fortiden med ind i fremtiden. Nu skal der luftes ud.

Sådan lyder meldingen fra Kasper Ernest, der stiller op som ny kandidat til formandsposten, når der næste gang skal afholdes generalforsamling i Dansk Svømmeunion.

For ham er det vigtigt at genopbygge tilliden til toppen af dansk svømning. Og han tøver ikke med at sætte navn på, hvem der først skal ’luftes ud’.

- Det kræver, at Dansk Svømmeunion ikke støtter offentligt op om Pia Holmen, siger han med adresse til den fyrede direktør, som med unionens støtte er blevet vicepræsident i det europæiske svømmeforbund, LEN:

- Hvis vi får flertal i bestyrelsen, og jeg bliver valgt som formand, så ringer jeg som det første til LEN’s præsident og oplyser, at vi har trukket støtten til Pia Holmen. Dernæst ringer jeg til Pia for pænt at anmode hende om at trække sig nu, hvor hun ikke længere har Dansk Svømmeunions støtte.

Formandskandidat Kasper Ernest vil lufte ud i ledelsen, sige farvel til fortiden og sætte nye værdier forrest, siger han. Foto: Audrey de Leval

Han annoncerede officielt sit kandidatur i et brev om et nyt værdigrundlag fremsendt til bestyrelsen og de godt 300 klubber den 13. december. Et brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, og hvor seks nye bestyrelseskandidater melder sig.

Uddrag af det værdigrundlag, som de nye kandidater til bestyrelsen fremsendte til de stemmeberettigede.

Siden er flere ifølge Kasper Ernest stødt til, så der vil formentlig være et bredt udbud af kandidater, når de danske svømmeklubber benytter deres stemmeret efter antal medlemmer.

Et udbud, som den 35-årige generalsekretær for den europæiske brancheorganisation, Affordable Medicines Europe, byder velkommen.

- Alle, som gerne vil bidrage, er velkomne. Det er åben proces, siger han.

- Og kommer der bedre kvalificerede med rette værdier og siger, at de gerne vil være formand, så er det kun godt. Jeg er klar til at påtage mig opgaven, men vi skal have samlet det bedste hold.

- Det handler ikke om enkeltpersoner. For mig handler det om, at nu skal dansk svømning have en ny start med et nyt værdisæt, siger han og vender igen tilbage til Pia Holmen.

- I forhold til de værdier, vi stiller op på, kan vi naturligvis ikke have folk, der har svigtet et helt grundlæggende ansvar, til at repræsentere os udadtil.

- Den person, der har haft ansvaret for denne sag, kan ikke bagefter repræsentere de samme mennesker - herunder de svømmere, der har lidt under det svigt. Det er almindelig ordentlighed, siger Kasper Ernest og bebuder, at man generelt skal have kigget på begrebet good governance i unionen.

Pia Holmen vil som en Kasper Ernests første formandshandlinger bliver bedt om at fjerne sig fra sin internationale toppost. Foto: Jonas Olufson

Han ønsker ikke at kommentere ansættelsesforhold, siger han om den fratrædelsespakke på 728.000 kroner til Pia Holmen, som Ekstra Bladet senest har kunnet afsløre, sammen med en bevilget afskedsreception til 100.000 kroner.

- En sådan reception ligger ikke inden for de værdier, vi stiller op på – det er ikke ordentligt over for de atleter, som blev svigtet, mener formandskandidaten, der ser optimistisk på sine chancer for at blive valgt.

Det bygger han ikke mindst på, at 26 klubber er gået sammen om et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse.

- Mig bekendt er det ikke sket tidligere i lignende sager, så der er et fundament der. Og så har vi talt med en lang række andre klubber og fået positive tilbagemeldinger om, at de ønsker en luftforandring.

To af de i brevet seks oplistede kandidater, Ide Kristine Kromann og Jakob Andkjær, har for nylig forladt bestyrelsen i Dansk Svømmeunion, fordi de var uenige i bestyrelsens linje.

Mistillid og dialogmøde

Dansk Svømmeunion tog afsæt til en ekstraordinær generalforsamling men inviterer nu i stedet til dialogmøde. Foto: Thomas Borberg

Den 10. december fremsendte 26 klubber et mistillidsvotum til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion, der – også fordi to medlemmer havde forladt bestyrelsen - indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling den 30. januar.

Den blev siden corona-aflyst og udskudt på ubestemt tid.

’Formålet med forslaget er muligheden for at udtrykke vores manglende tillid til den siddende bestyrelse for derefter at have nyvalg til bestyrelsen’, hedder det i brevet, der indeholder en række kritikpunkter mod den siddende bestyrelse og dens dispositioner efter kammeradvokatens rapport i svømmesagen.

Uddrag af det brev, som 26 klubber sendte som mistillid til den siddende bestyrelse.

Mens man venter på at kunne afholde den ekstraordinære generalforsamling, har Dansk Svømmeunion inviteret til et dialogmøde lørdag den 30. januar.

’Vi ser meget frem til at afholde en fysisk generalforsamling, hvor vi kan stemme om de uenigheder, der er i baglandet og debattere med hinanden direkte. Indtil da, må vi have samtalen digitalt’, lyder det fra unionen.

Sponsorer træder vande: Skal ikke gå ud over børnene Selvfølgelig har nogle af dansk svømnings større sponsorer bemærket den igangværende bølgegang ved bassinkanten, men det får dem ikke til at agere økonomisk på debatten. - Vi støtter AquaCamps, så børn kan få gode oplevelser i en stribe af landets svømmehaller i ferierne. - Det fortsætter vi med som planlagt trods de seneste sager, for vi synes ikke, at det skal gå ud over børnene, at der er ballade hos de voksne for tiden, siger Jonas Schrøder, kommunikationschef hos REMA 1000. Han ønsker ikke at oplyse, hvor mange penge butikskæden kommer med. Heller ikke hos Trygfonden, der har bidraget til dansk svømning siden årtusindskiftet og i 2019 lagde godt 27 millioner kroner, er der planer om at smække låget i. - Vi har et samarbejde med Dansk Svømmeunion, primært omkring kystlivredning og mere generelt om arbejdet med at sikre, at så mange i Danmark som muligt har kompetencerne til at redde sig selv og andre i og ved vandet, forklarer fondens pressechef Karen Bøgedal. - Det samarbejde har vi haft i mere end 20 år, og det er vi rigtig glade for. - Med hensyn til de igangværende diskussioner i dansk svømning, så overlader vi dem til det foreningsbaserede Svømme-Danmark.

Formand: En alvorlig sag

Paulus Wildeboer var en af de to træner for svømmelandsholdet, der fik den hårdeste kritik i den såkaldte svømmeskandale. Foto: Mathias Christensen

Den siddende formand i Dansk Svømmeunion, Lars Jørgensen, ser med både alvor og ærgrelse på det mistillidsvotum, der er fremsendt.

- Det er klart en alvorlig sag for et forbund at få et mistillidsvotum, og for mig og de øvrige i bestyrelsen er det meget ærgerligt at konstatere, at der er en række klubber, der ikke har tillid til os, siger han.

- Men det er jo en del af et medlemsdemokrati, og det står i vores vedtægter, at man har mulighed for at lave sådan et, og så må vi jo debattere det og i sidste ende ultimativt stemme om det.

Uddrag af det brev, som 26 klubber sendte som mistillid til den siddende bestyrelse.

- Er der flertal for det, må vi jo bøje os, og så må der nye kræfter til, siger Lars Jørgensen og fremhæver en række tiltag, han og den siddende bestyrelse har taget omkring trivsel og samarbejde i nye fora og en ny app.

Formand Lars Jørgensen er klar over, at han kan blive væltet ved den kommende generalforsamling. Foto: Dansk Svømmeunion

- Der er iværksat rigtigt mange ting, men vi kan og skal blive bedre hele tiden, og det har vi fokus på. Om vi er lykkedes med det, er svært at sige, men vi har sat meget i gang, og i min optik er vi et helt andet sted end for år tilbage. Det er for mig det vigtigste.

Lars Jørgensen blev ved generalforsamlingen i september valgt for en toårig periode.

-Men ultimativt er det vel sådan, at hvis en række klubber har opstillet et mistillidsvotum, som går igennem, så kan jeg ikke fortsætte på posten. Længere er den jo ikke.

