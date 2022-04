Forsvarer Blume: Den rigtige beslutning

Det er på den helt korte bane, Pernille Blume er bedst.

Men aktuelt er det den lange bane, hun og Dansk Svømmeunion kigger.

Frem mod OL i Paris om godt og vel to års tid.

Legene i byernes by fylder så godt som alt i Dansk Svømmeunions sportslige billede.

Derfor gør det heller ikke noget, at Pernille Blume er ude af form og har meldt fra til både EM og VM den forestående sommer.

Det siger landstræner Stefan Hansen, formand Pia Johansen og sportschef Lars Robl samstemmende til Ekstra Bladet.

Skal være langtidsholdbar

Blume selv har fortalt på Instagram (hun ønskede ikke at stille op til interview), at hun har følt sig stresset og gerne vil opbygge formen frem mod OL 2024 uden at skulle presses ved andre store mesterskaber i år.

Så alt er godt.

- Jeg har det godt med det, siger Lars Robl, da Ekstra Bladet fanger ham fredag.

- Det handler om at gøre hende og alle andre atleter langtidsholdbare. Man må sige, at Pernille har leveret i både Rio og Tokyo og nu går efter Paris også. Da andre atleter stoppede, da OL blev rykket et år (som følge af coronapandemien, red.), fortsatte hun bare – og leverede i Tokyo, siger han.

Læs også: Ærgrer sig over Pernille Blume

- Det vi gør nu er at tage lidt luft ud af det hele, så hun kan få de optimale forberedelser frem mod Paris.

'Man kan godt blive lidt træt'

- Hendes deltagelse i Vild med dans er en del af forklaringen på hendes nuværende situation. Hvordan har du det med, at hun stillede op til det?

- Vild med dans var bare en del af det. Det er vigtigt at have hovedet med, og nogle gange kan man godt blive lidt træt. Det er vigtigt at huske, at vi har med mennesker at gøre, siger han.

Han henviser til, at Emma Aastrand Jørgensen, der som Blume også har vundet medaljer til Danmark i både Rio og Tokyo, har taget et helt år ud af kalenderen for at færdiggøre uddannelse og tanke op til forberedelserne til Paris.

Nu står Danmark foran et VM i Ungarn, hvor fem svømmere skal forsøge at sikre Danmark ære. Selv de vildeste optimister har svært ved at se medaljemulighederne, nu Blume er ude af ligningen.

- Det er rigtigt. Vi ville have flere medaljemuligheder med en Blume i topform. Men det er den korte bane. Og sådan ser jeg ikke på det. Mit mål er OL. Det er dér, vi skal præstere, siger Lars Robl.

Læs også: - Har også en konsekvens

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Team Danmark: Der vil komme forventninger

Vi er vant til at se Pernille Blume med et smil på læben og en medalje om halsen. Men til sommer bliver både VM og EM uden Danmarks store svømmestjerne. Foto: Gregers Tycho

Hos Team Danmark, der blandt andet støtter Pernille Blume og flere andre danske svømmer, er der heller ingen sure miner over, at Danmarks største svømmer ikke bliver en del af sommerens mesterskaber.

De understreger først og fremmest, at udtagelser er et anliggende mellem og atlet, men at Blumes afbud naturligvis vil blive vendt, når de i slutningen af året sætter sig sammen med Dansk Svømmeunion.

Det siger sportsdirektør hos Team Danmark, Lars Balle Christensen, til Ekstra Bladet.

- Det er jo et anliggende mellem atleten og forbundet - ikke mellem os og atleten. Vi har et årligt evalueringsmøde med alle forbund, vi samarbejder med, og der vil det selvfølgelig indgå som en del af den evaluering.

- Men jeg synes, det er en helt plausibel forklaring, at det er mest hensigtsmæssigt, at hun ikke prioriterer de her mesterskaber. Så det er der forståelse for.

Team Danmark støtter i 2022 Dansk Svømmeunion med 5,8 millioner kroner. Det er 740.000 mindre end i 2021, der var et OL-år.

Den økonomiske støtte til de forskellige forbund er i høj grad bundet op ad mulighederne for international succes og medaljer til Danmark. Og selvom de nu bliver væsentlig forringet med Pernilles afbud, så er der forståelse at hente - i hvert fald for nu, siger Lars Balle Christensen.

- Hvis Pernille ikke føler, hun er godt nok forberedt, så er der hos os forståelse for, at hun nedprioriterer VM og EM. Men det er klart, at der også er en forventning om, at hun på den lange bane kommer til at prioritere at præstere på det niveau, som hun plejer.

VM i svømning foregår 18.-26. juni og har fra Danmark deltagelse af Emilie Beckmann, Helena Rosendahl Bach, Julie Kepp Jensen, Rasmus Nickelsen og Signe Bro.

EM i Rom finder sted fra 11.-21. august.