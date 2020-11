Fyret efter skandale: Nu sendes hun til tops

Dansk Svømmeunion glæder sig over, at Pia Holmén, som man fyrede i februar, nu bliver europæisk vicepræsident

I februar fyrede Dansk Svømmeunion direktør Pia Holmén efter næsten tyve år i jobbet.

Det skete efter en rapport fra Kammeradvokaten, der afdækkede mange års stærkt kritisable forhold for elitesvømmere, som blev afdækket i DR-dokumentaren ’Svømmestjerner - Under overfladen’.

I den uvildige undersøgelse blev det bekræftet, at både Dansk Svømmeunion og Team Danmark havde svigtet deres ansvar.

Nu er samme Pia Holmén - med opbakning fra Dansk Svømmeunion og til unionens store glæde - blevet forfremmet til vicepræsident i den europæiske svømmeunion, LEN, for den næste fireårige periode.

Hendes efterfølger i stolen, konstitueret direktør Morten Hinnerup, skriver således i et svar til Ekstra Bladet, at ’det altid er glædeligt, når en dansker bliver valgt til en post, der kan påvirke idrætten – og i dette tilfælde svømningen – i hele Europa’.

Morten Hinnerup fremhæver endvidere det glædelige i at se en sjælden kvinde på en tung bestyrelsespost i toppen af europæisk idræt.

’Derfor synes jeg, at der også af den årsag er al mulig grund til at glæde sig over valget af Pia som vicepræsident i det europæiske svømmeforbund, LEN – et valg, der er en konsekvens af et stort stykke frivilligt arbejde fra Pias side i europæisk svømning’.

- Kan den slags forfremmelse ikke kun ske med opbakning fra det nationale forbund?

- Vi ønsker at påvirke europæisk og international svømning med danske værdier. Og Pia har i en del år været personligt engageret i europæisk svømning. Det har været godt – både for dansk og europæisk svømning, mener Morten Hinnerup.

- Derfor har vi bakket op om Pias fortsatte engagement i LEN-regi. En international post, som den Pia nu er blevet valgt til, er et personligt valg, så hvis ikke Pia havde stillet op, ville Danmark miste indflydelse i international svømning.

- Derfor er vi også glade for valget af Pia som vicepræsident i det europæiske svømmeforbund, LEN – en titel og en indsats, der i øvrigt er baseret på frivilligt arbejde.

- Men hvordan hænger en sådan forfremmelse rent moralsk sammen med hendes afskedigelse fra Dansk Svømmeunion i februar?

- Pia har i en del år været personligt engageret i europæisk svømning. Det har været godt – både for dansk og europæisk svømning. Hun er nu blevet valgt til en toppost – som en af meget få kvinder – i europæisk idræt, og det glæder vi os over i Dansk Svømmeunion.

Morten Hinnerup erkender, at Dansk Svømmeunion fik ’et ordenligt hak i tuden for vores manglende evne til at tøjle de to internationale trænerprofiler, Mark Regan og Paulus Wildeboer, da de var landstrænere i perioden 2003-2012’, skriver Morten Hinnerup og fortsætter:

’Vores daværende sportslige ledelse svigtede i den sammenhæng, og det fik desværre negative konsekvenser for nogle unge mennesker på det tidspunkt. Vores bestyrelse blev i februar på den baggrund enig med vores mangeårige direktør, Pia Holmen, om, at hun stoppede som direktør for Dansk Svømmeunion’.

’Det var helt i Pias ånd, at intet må stå i vejen for en fortsat positiv udvikling i dansk svømning, men det betyder jo ikke, at Pia ikke har bidraget med en masse positive ting i dansk svømning og dansk idræt i det hele taget, og det betyder heller ikke, at hun ikke fortsat kan påvirke europæisk svømning, som hun så dedikeret har gjort de seneste år med en stor frivillig indsats’.

Morten Hinnerup oplyser endvidere, at posten som vicepræsident er ulønnet og heller ikke indebærer udgifter fra Dansk Svømmeunion.

Hun fortjener det Ifølge Jens Sejer Andersen, international direktør for Play the Game, der kæmper for gennemsigtighed i sport, er det helt i orden, at Pia Holmén bliver vicepræsident i LEN. - Hun har jo ligesom påtaget sig sin del af ansvaret og båret sin del af den svømmeskandale, som hun på ingen måde var eneansvarlig for. Hun blev vel nærmest en slags syndebuk for forsømmelser, der gik mere i bredden, siger han. - Hun har selvfølgelig haft et medansvar, men hun havde også et ansvar for en masse gode ting, der er sket i dansk svømning de senere år, så i mine øjne har hun ikke diskvalificeret sig selv fra en international toppost. Folk fra Play the Game har tidligere diskuteret good governance med Pia Holmén. - For mig er der ingen tvivl om, at hun bærer et godt værdisæt med sig ind i international sammenhæng, og med mit kendskab til Pial Holmén står hun for et positivt og mere demokratisk syn end mange af hendes internationale kolleger, siger Jens Sejer Andersen. - Hvis hun kan få genoprejsning, og international svømning kan få glæde af hendes lederegenskaber, er det fint. Jeg vil kun ønske hende held og lykke.

