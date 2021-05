Fyret svømmeboss taler ud: Det fortryder jeg

I de 15 måneder, der er gået, siden Kammeradvokaten fremlagde sin stærkt kritiske rapport om forholdene i dansk elitesvømning, har Pia Holmens mund været lukket.

I alt fald i den offentlighed, der kort efter erfarede, at hun som konsekvens af rapportens konklusioner var fortid som direktør i Dansk Svømmeunion.

Hun har heller ikke ønsket at kommentere Ekstra Bladets afsløringer, først i oktober af unionens støtte til hendes kandidatur som vicepræsident i det europæiske svømmeforbund, LEN, og efter nytår om den velvoksne fratrædelsespakke og storstilede reception bestyrelsen havde bevilget hende.

Pia Holmen har i stedet valgt at lade sig interviewe en gang for alle af Claus Elgaard i programmet 'Fremkaldt' på Radio4. Et interview, der udsendes mandag eftermiddag, og som du kan høre i dets helhed her:

Undervejs taler de to en del om, hvorvidt hun har opfattet sig selv som skandalens skurk og syndebuk.

- Det er i den grad i strid med min selvforståelse. Det skal jeg virkelig arbejde med at tage ind. For jeg ved, at jeg ikke er den onde kvinde. Det er følelsesmæssigt hårdt at blive udlagt som den her heks, siger hun i interviewet, hvor der generelt ikke er meget fortrydelse at spore.

En ting trænger sig dog på i den sammenhæng: At hun ikke fyrede hollandske Paulus Wildeboer, der var landstræner fra 2008 til 2013. Unionens ledelse var dengang 'slet ikke gearet til at håndtere den slags personer, vi fik ansat på det tidspunkt', forklarer Pia Holmen om Wildeboer og den anden stærkt kritiserede landstræner, Mark Regan.

Her skulle hun have lyttet til sin intuition, erkender hun i dag, om den sag, hvor landstræneren havde skrevet til Lotte Friis og beskyldt hende for ’at være fed og alt muligt dumt’.

Landstræner Paulus Wildeboer og Lotte Friis i et varmt øjeblik. Siden kølnedes deres forhold markant. Foto: Jens Dresling

Det skete dog ikke.

- Han lovede jo bod og bedring. Vi havde flere samtaler, og jeg gav ham en skriftlig advarsel, forklarer Pia Holmen og tilføjer, at en række topsvømmere også bakkede hollænderen op.

- Nogle af svømmerne elskede jo Paulus. Nogle havde det svært med Mark men fint med Paulus, så der er ikke noget sort/hvidt her. Jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis vi havde afbrudt vores samarbejde på det tidspunkt. Så var det måske sket alle mulige andre grimme ting.

Dansk Svømmeunion var ikke klædt på til at håndtere en type som landstræner Mark Reagan. Foto: Jens Dresling

Undervejs siger hun, at det ikke ligger til hende at trække andre med i faldet.

- Men hvis jeg skal være en lille smule selvretfærdig, så var der jo ikke noget i kammeradvokatens rapport, der pegede direkte på mig. Det var LEDELSEN i Dansk Svømmeunion.

- Der var jeg i administrationen den øverst ansvarlige, og derfor syntes jeg, at jeg måtte påtage mig ansvaret og sige: ’Godt, så stopper vi her, fordi det er ikke i orden, hvad der skete’.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Overvejer sin toppost

Pia Holmen erkender, at hun for dansk svømnings skyld snart på tage en beslutning om sin LEN-post. Foto: Jens Dresling

Hun fastslår selv, at den følelsesladede debat om støtten til hende toppost i LEN har påvirket hende.

- Jeg har tænkt, at jeg kunne bidrage til europæisk svømning på politisk niveau og tænkt, at ’vi må da kunne komme videre fra det her’. Det er der nogen, der ikke kan, og det må jeg acceptere.

- Det er ingen tvivl om, at jeg har mistet opbakningen til den post, og den svider sgu lidt. Jeg kan godt forstå det, for de skal også videre, og vi kan jo ikke blive ved at have de lorteoverskrifter i avisen, siger hun og bekræfter, at unionens nyvalgte formand, Pia Johansen, meget klart har kommunikeret, at hun skal gå af.

Den beslutning har hun dog endnu ikke taget.

- Jeg skal være ærlig og sige, at det skifter lidt. Nogle gange er jeg ved at smide håndklædet og sige: ’Det er jo svømning. Det er ikke verdenskrig eller corona’. Jeg kan sagtens få min tid til at gå uden at lave det stykke frivillige arbejde.

Omvendt har Pia Holmen også den klare opfattelse, at hun ikke sidder på et mandat fra dansk svømning.

- Man har brug for en stiller, og det er rigtigt, at det var Dansk Svømmeunions bestyrelse, der indstillede mig. Men jeg sidder på et europæisk mandat og føler også lidt, at de mange ressourcer vi i årenes løb har brugt på at få indflydelse i europæisk svømning, vil gå fuldstændigt tabt.

- Det er ikke umuligt at samle op, for intet er umuligt, og ingen er uundværlige, men det vil tage tid, fortæller hun til Radio4.

- Det er også noget med troværdighed i forhold til min egen person og de folk, som jeg samarbejder med i LEN. Indtil videre har jeg haft 100 procent opbakning fra LEN, der mener, at ’det er et nationalt problem, der ikke har med os at gøre’.

-Jeg tror, at de problemer, der er i Dansk Svømmeunion, stikker dybere end til min person, mener Pia Holmen. Foto: Andreas Szlavik

Til Ekstra Bladet har en talsmand fra LEN oplyst, at der er bestyrelsesmøde den 15. maj. Selv erkender Pia Holmen, at hun snart skal tage en beslutning, fordi alle imens ’er i en form for limbo’.

Og burde hun ikke gøre det for dansk svømnings bedste, bliver hun spurgt.

- Den del fylder helt klart. Jeg får fred, og de får fred. Men jeg tror bare, at de problemer, der er i Dansk Svømmeunion, stikker dybere end til min person. Jeg er bare blevet symbolet på noget, og ’nu vi melder det her ud, og så får vi sikkert fred for Ekstra Bladet og TV2, og hvem der ellers synes, det er sjovt at tegne et billede af et forbund i splittelse’.

- Det er så nemt at sige, at ’hvis hun er væk, så har vi løst alle problemer’. Det tror jeg bare ikke. Jeg tror, der er nogle fronter i Dansk Svømmeunion, der handler om meget andet end min person, mener den fyrede direktør.