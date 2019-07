Gav op midt i VM-heat - her er chefens svar

Den danske svømmer Viktor Bromer lagde ikke fingre imellem, da han i interview med TV2 Sport tirsdag fortalte, at han fortryder sin deltagelse ved VM på langbane, der i øjeblikket afvikles i Sydkorea.

Se også: Dansk svømmestjerne chokerer: - Det er spild af tid

Umiddelbart en opsigtsvækkende udtalelse fra en udøver under et igangværende VM, men udtalelsen møder forståelse hos Team Danmark.

Forberedelserne har ikke været optimale, erkender direktør Lone Hansen.

- Jeg kan godt sætte mig ind i hans frustration. Det har været en turbulent optakt til VM. Træningsfaciliteterne i Bellahøj blev udsat for skimmelsvamp og lukket ned.

- Den faste base blev trukket væk, og de to trænere på centret (Det Nationale Træningscenter, NTC, red.) valgte at sige op kort før VM. Så jeg forstår udmærket hans frustration. Det har langtfra været en optimal optakt, siger Lone Hansen.

Perioden op til VM har særligt været præget af afsløringer om kritisable træningsmetoder på NTC fra 2003 til 2013.

I juni sagde NTC-trænerne Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen deres job op på grund af uenigheder med Dansk Svømmeunion.

Siden erklærede elitesvømmerne i en fælles meddelelse deres mistillid til ledelsen i unionen.

Natten til tirsdag dansk tid missede Viktor Bromer avancement fra sit indledende heat i favoritdisciplinen 200 meter butterfly.

Det var der en god grund til, fortalte han TV2 Sport.

Viktor Bromer fortryder sin VM-deltagelse i Sydkorea. Foto: Patrick B. Kraemer/Ritzau Scanpix

- Det var mærkeligt. Jeg var bare ikke rigtig motiveret. Jeg lå dernede og svømmede de første 50-75 meter, og så gad jeg ikke rigtig mere. Jeg har ikke rigtig lyst til at være her, når jeg ligger nede i vandet.

- Jeg fortryder, at jeg tog med. Det er spild af min tid, og det er spild for de danske seere at skulle følge med, sagde Bromer.

Ifølge Lone Hansen er det en forståelig følelsesmæssig reaktion fra den danske svømmer.

- Svømmere har store ambitioner og store hjerter. Der er mange følelser med. Jeg kan godt forstå hans frustration. Lige nu skal han lige have plads til at få benene ned på jorden og få sine frustrationer ud, siger hun.

Spørgsmål: Kan det her få konsekvenser for Viktor Bromer?

- Lige nu håndterer svømmeunionen, hvad der skal ske omkring Viktor. De har med garanti nogle snakke både internt og med ham. Det er ikke noget, jeg vil forholde mig til på det her tidspunkt, siger Lone Hansen.

Ritzau har været i kontakt med Dansk Svømmeunions sportschef, Lars Green Bach, som ikke ønsker at kommentere Viktor Bromers udtalelser til TV2.

Se også: Dansk svømmer misser VM-finale efter rekord og omsvømning