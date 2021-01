Gift med depressiv stjerne: Bliv hos mig, Michael

'Hvis jeg mister dig, ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv', tænker psykisk syge Michael Phelps' hustru, der gør alt for at hjælpe ham gennem mørket

Da basketlegenden Kobe Bryant så tragisk døde for et år siden, fik Nicole Phelps nogle meget mørke tanker.

Hustruen til den mest vindende olympiske atlet nogensinde, svømmestjernen Michael Phelps, nærer nemlig en evig frygt for at miste sin mand, der flere gange har balanceret på randen af at tage sit eget liv.

- Da Vanesse (Bryants hustru) mistede Kobe, kunne jeg bare kigge på Michael og tænke: ’Må vi ikke nok få lov at hjælpe dig? For hvis jeg mister dig, ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv’, fortæller hun til USA Today.

- For Michael er den mest vidunderlige far og partner, jeg kunne bede om.

Den 35-årige amerikaner har flere gange talt åbent om sine depressive tanker, og han gjorde det igen for nyligt til samme medie, hvor han om Nicole sagde:

- Hun elsker mig og vil hjælpe. Men hun har det også svært og har brug for støtte, for det er meget hårdt for hende.

Og det er netop afmagten, der slider hårdt, fortæller hun.

- Jeg plejede at tænke: ’Åh, jeg kan fikse ham. Jeg kan være hans terapeut. Jeg kan være den, han har brug for’. Men jeg har lært, at du ikke kan tage ejerskab over, hvad andre føler, uanset hvor meget du ønsker det.

Børnene lider selvsagt også, selv om Boomer kun er fire år, Beckett to og Maverick 16 måneder gammel.

- Drengene vil så gerne være tæt på Michael, når han har en tung dag. De vil så gerne gøre ham glade, især Boomer. Så jeg må prøve at forklare ham, at hans far har brug for lidt tid alene. Han skal vide, at det handler om Michael og ikke om ham.

Michael Phelps er alle tiders mest vindende, olympiske atlet med 28 medaljer og et hav af rekorder i sti kølvand. Foto: Gregers Tycho

Med tre små børn og en psykisk syg mand har Nicole Phelps rigeligt at se til, når hun skal dække hele familiens behov. For hun vil helst selv. Men nu er hun selv begyndt at meditere og konsultere en terapeut.

- Det hjælper mig, at andre støtter. Men det bedste er, at terapien giver mig værktøjer til at hjælpe Michael på en bedre måde.

Covid-nedlukningen har faktisk været en hjælp for familien, forklarer hun, for den har bragt parret endnu tætter sammen.

De seneste otte måneder er de hver aften gået i deres eget gym sammen, og Michael, der før rejste meget, er blevet den faste kok ved aftenstid.

- Vi er vokset sammen under alt dette, og vi har lært en masse. Det er ikke nemt, men jeg gift med det mest fantastiske mennesker, siger Nicole Phelps.

