Giga-brøler fælder OL-stjernen: - Det dummeste, jeg nogensinde har læst

Ryan Lochte er et ualmindelig stort svømme-talent, men samtidig usandsynlig dårlig til at forvalte sin status i rampelyset uden for bassinet.

Den mangedobbelte OL-guldvinder blev mandag idømt en doping-karantæne på 14 måneder, efter at det amerikanske antidoping-agentur (USADA) fældede stjernen for at få få et drop med et lovligt stof, hvor mængden dog oversteg det tilladte niveau.

Det kunne lyde som en helt almindelig doping-dumhed, men i Lochtes tilfælde er der tale om en brøler af nærmest ubegribelig standard.

Den amerikanske profil skubbede således sig selv ud over kanten ved at offentliggøre et billede på de sociale medier i maj, hvor han sidder i en lænestol, mens han får droppet.

This is the photo that got Ryan Lochte banned 14 months.

Lochte har accepteret straffen, men forklarer samtidig, at han ikke havde nogen anelse om, han foretog sig noget forkert, da stoffet ikke var ulovligt. Han kendte ikke til reglen om den maksimale grænse for at indtage væske gennem drop (100 ml pr.12. time).

Den 33-årige stjerne vælger ikke at kaste håndklædet i ringen, men fortsætter sin træning, mens han er udelukket fra konkurrence, for at være klar til OL i Tokyo 2020.

Ryan Lochte ses her under OL i Rio, hvor han også gjorde sig uheldigt bemærket uden for bassinet. Foto: AP

Handling vækker opsigt

Altimens må han sande, at både konkurrenter i udlandet og holdkammerater i de hjemlige bassiner finder dommen helt på sin plads.

- Jeg tænker, at de fleste, som dyrker sport på internationalt niveau, har en vis form for intelligens. Så det her forekommer mærkeligt for mig. Jeg forstår ikke, hvordan man helt bevidst kan gøre det, han gjorde, siger Johannes Skagius, der svømmer på det svenske landshold, til Aftonbladet.

. Jeg ved jo selv, hvordan det er at være atlet, og jeg testes mindst en gang om måneden i forbindelse med forskellige dopingkontroller. Og man ved jo, at man ikke skal lege med sådan noget. Man er jo dødnervøs. Selv hvis jeg skulle tage et æble fra en kurv, ville jeg tænke over det en eller to gange. Så jeg synes, det er fint, at han er udelukket, siger Skagius.

Hans holdkammerat fra det svenske landshold, Simon Sjödin, er ligeledes chokeret over den maveplasker, som Lochte har leveret.

- Det var det dummeste, jeg nogensinde har læst en svømmer gøre. Jeg føler trang til at tage os andre svømmere i forsvar. Vi er ikke så dumme, som han får os til at se ud, siger Sjödin.

Ryan Lochte er blevet tildelt en doping-karantæne på 14 måneder efter stor bommert. Foto: AP

Forståelse for dommen

Heller ikke i USA er der ligefrem forargelse at spore over, at Lochte nu må bøde for sin enorme brøler.

ESPN har taget temperaturen hos flere top-svømmere fra det amerikanske landshold, der er enige om, at straffen er på sin plads.

- Det er hårdt at se det ske for en ven, der er din holdkammerat, og en du ser op til. Men så igen ... Du kan ikke bryde reglerne på den måde, siger Lilly King, der selv har OL-medaljer på sit cv.

- Jeg er glad for, at FINA (den internationale svømme-union), WADA (det internationale antidoping-agentur), USADA og alle andre myndigheder slår ned på det her. Hvis du gør noget forkert, må du bøde for det. Jeg ser intet galt i denne straf, siger hun.

Det er ikke første gang, at Lochte straffes for dumheder uden for bassinet.

I forbindelse med OL i Rio de Janeiro for to år siden blev han idømt en karantæne på 10 måneder for at have løjet om, at han skulle være blevet røvet med en pistol under opholdet i Brasilien.

Han indrømmede senere, at det var et falsk postulat, der var søsat for at at dække over, at han havde begået hærværk på en tankstation.

