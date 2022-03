Gigant dropper stjerne efter Putin-show

Den australske virksomhed Speedo, der producerer badetøj, har opsagt sit samarbejde med den russiske stjernesvømmer Evgeny Rylov.

- Efter hans tilstedeværelse til begivenheden på Luzjniki Stadion kan Speedo bekræfte, at det har opsagt sponsoratet til Rylov med øjeblikkelig virkning, skriver Speedo ifølge insidethegames.biz.

- Vi fordømmer krigen i Ukraine på det kraftigste, og vi står side om side med det ukrainske folk, vores atleter og vores holdkammerater, som er blevet berørt af konflikten.

Rylov blev set til en støttekoncert i den russiske hovedstad, Moskva, som havde til formål at støtte landets invasion af Ukraine.

Putin hylder krigen i Ukraine i sin tale på stadion.

Her bar Rylov et 'Z' på sit tøj. Bogstavet er også blevet påtegnet russiske kampvogne og ses som et symbol på støtte til invasionen.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, var også til stede til støttekoncerten og gav tilmed en tale til det russiske folk.

Den Internationale Svømmeunion (Fina) er ikke tilfreds med Rylovs tilstedeværelse ved koncerten.

- Fina er dybt skuffet over at kunne notere sig, at Evgeny Rylov var til stede på Luzhniki Stadion ved fredagens begivenhed. Vi fortsætter med at efterforske sagen, skrev den mandag til magasinet SwimSwam.

Rylov er 25 år og deltog første gang i OL i den brasilianske millionby Rio de Janeiro i 2016.

Her sikrede han Rusland en bronzemedalje i 200 meter rygsvømning.

Senere vandt han to guldmedaljer ved OL i Tokyo i 2020, hvor han var bedst i både 200 meter rygsvømning og 100 meter rygsvømning.

Han har desuden vundet flere verdens- og europamesterskaber i rygsvømning over forskellige distancer.

