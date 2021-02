Godt gået, men glem ikke dit ansvar

Formandskandidat, klubformand og tidligere landsholdssvømmer hilser formandens exit velkommen men hæfter sig ved, at han intet ansvar tager for al den uro, han har skabt

- Jeg hilser hans valg velkommen og respekterer, at han stiller sit mandat til rådighed. Det har dansk svømning brug for.

- Jeg noterer mig også, at han ikke forholder sig til det ledelsesmæssige ansvar for svømmesagen, og det håber, jeg han vil vende tilbage med.

Sådan reagerer Fritz Ganzhorn, klubformand for Svømmeklubben VEST Brøndby, på nyheden om svømmeformand Lars Jørgensens afgang fra posten.

En nyhed, som han lod ledsage af et følelsesladet afskedsbrev på unionens hjemmeside.

Fritz Ganzhorn har været blandt de mange kritiske røster i forhold til den siddende ledelser, der sidste år valgte at fyre direktør Pia Holmen, efter at en rapport fra Kammeradvokaten havde afsløret en række misforhold og ledelsessvigt i dansk elitesvømning.

Direktør Pia Holmen blev i forbindelse med sin fyring også lovet støtte til en international toppost. Foto: Jonas Olufson

Den fyrede direktør blev, som Ekstra Bladet for nylig har afdækket det, samtidig forsynet med en flot fratrædelsespakke, hjælp til videreuddannelse, støtte til en international toppost og bevilget en afskedsreception til 100.000 kroner.

Inden da havde 26 klubber allerede fremsendt et mistillidsvotum til den samlede bestyrelse i Dansk Svømmeunion.

På et møde for nylig forsøgte parterne forgæves at nå til enighed.

- Vi har foreslået et nyvalg til alle pladser i bestyrelsen, så vi kan få en frisk start og sende de rigtigt folk ind, der kan tage ansvar for at sende dansk svømning i den rigtige retning, siger Fritz Ganzhorn.

- Vi har haft gode og konstruktive drøftelser men kunne ikke finde en model, vi kunne blive enige om.

Lars Jørgensen glemte at omtale sit ledelsesmæssige ansvar i svømmeskandalen, mener klubformand. Foto: Dansk Svømmeunion

- Nu har klubberne så to modeller at vælge imellem. I vores model skal klubberne altså ikke tage stilling til et mistillidsvotum. De skal tilvælge fremfor at fravælge, og det synes jeg er godt.

I den anden model agter to medlemmer af den eksisterende bestyrelse, næstformand Danielle Keller og Allan Nyhus, at fastholde, at de reelt først er på valg i 2022, erfarer Ekstra Bladet. De agter således næppe at stille deres mandater til rådighed på den kommende generalforsamling i april.

