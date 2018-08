Grotesk brøler ved EM: Ny dansk svømmedarling mister sin rekordtid

Det europæiske svømmeforbund står med røde ører efter at have målt forkerte tider på svømmerne

En fuldstændigt håbløs bommert har udspillet sig ved EM i svømning i Glasgow.

Søndag udsendt det europæiske svømmeforbund en pressemeddelelse om, at der havde været fejl i tidstagningen ved nogle løb.

- Det er dybt beklageligt, at der ikke er ordentlige forhold at konkurrere under. Så det er rigtig ærgerligt, der kan ske sådan en fejl. Jeg kender ikke baggrunden for, at fejlen overhovedet er opstået, men det bør ikke kunne ske ved et europæisk mesterskab, siger sportschef i Dansk Svømmeunion, Lars Green Bach, til TV2 Sport.

Det europæiske svømmeforbund har undladt at bringe beklagelser i pressemeddelelsen og fokuserer på, at der er tale om en fejl i måleudstyret.

I EM-finalen havde den nye danske svømmedarling Emilie Beckmann, som leverede medaljer på stribe ved kortbane-EM i Danmark, sat en ny personlig rekord på 100m butterfly. Tiderne bliver dog korrigeret med en tiendedel af et sekund, og derfor ryger den præstation lige udenfor hendes personlige bedste.

Hovedpersonen tager det ikke så tungt og erklærer, at hun fortsat mener, at det har været en succesoplevelse.

Beckmann hentede to sølv og to bronzemedaljer ved kortbane-EM i Royal Arena i december, og det gjorde hende til den mest succesfulde dansker ved den lejlighed.

