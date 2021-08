Grusom fortid: - Kunne have mistet mit liv

Der ligger en frygtelig historie bag, at svømmeren Haven Shepherd har mulighed for at deltage ved de paralympiske lege.

Shepherd blev født i Vietnam, men da hun var 14 måneder, holdt forældrene hende fast til en bombe sammen med dem selv, skriver de paralympiske lege på sin hjemmeside.

Forældrene døde. Shepherd mistede begge ben, men overlevede. Shepherd har senere fået fortalt af sin adoptiv mor, at svømmerens biologiske forældre begge var gift med andre og derfor tog beslutningen om at ville dræbe alle tre.

Ifølge BBC, der henviser til lokale medier, var Shepherds far gift med en anden og havde børn. Da moren opdagede det, truede hun med at forlade ham, og han ville derfor tage deres liv.

Seks måneder senere blev hun adopteret af amerikanerne Rob og Shelly Shepherd. Hun er vokset op med fire ældre søstre og to brødre i Missouri, USA.

- Jeg har altid joket med mine søskende, at jeg er mirakelbarnet. Jeg er favoritten hos mor og far, siger 18-årige Shepherd.

- Jeg mistede kun mine ben. Jeg kunne have mistet mit liv.

Shepherd stiller op for Team USA i Tokyo. Hun blev femmer i 200 meter individuel medley og svømmer 100 meter bryst onsdag.

- Mine mål her er bare at være mig selv og have det sjovt. Jeg kommer ikke med store forventninger til mig selv, for hvis du sætter forventninger, bliver du altid skuffet.