Hånede hendes krop

Det skulle have været Rebecca Adlingtons helt store dag.

Efter at have vundet guld på både 400 og 800 meter fristil ved OL i Beijing, skulle den engelske svømmestjerne modtage ordenen OBE, Order of the British Empire, ved en audiens hos dronning Elizabeth i 2009.

Rebecca Adlington har svært ved at holde tårerne tilbage på podiet ved OL i London i 2012.

Men minderne fra den store begivenhed kom ikke til at handel om anerkendelse.

Tværtimod.

Hendes kjolevalg faldt nemlig ikke i internet-troldenes smag. De mente, at hun så tyk og kluntet ud. Og Adlington blev mødt af en sand tsunami af hadefulde kommentarer på sociale medier.

'Du ligner en hval', lød en af de pænere kommentarer, mens andre var langt værre.

Kommentarerne ramte Rebecca Adlington hårdt.

Det fortæller den nu 31-årige OL-stjerne til BBC.

- Jeg har ingen billeder fra den dag, fortæller hun i et interview.

- På en måde har jeg det skidt med, at jeg havde den kjole på. Den har ændret min opfattelse af minder, som skulle have været noget særligt. Jeg holdt faktisk op med at gå til offentlige begivenheder i lang tid, fortæller Rebecca Adlington.

Hun forklarer, at de hadske kommentarer ramte ned i en usikkerhed, hun følte i forvejen.

Hun beskriver sig selv som 'meget selvbevidst', fordi 'jeg aldrig var en af de slanke piger'. Derfor var der også stor usikkerhed forbundet med at hoppe i en svømmedragt.

Rebecca Adlington i aktion ved Commonwealth Games i 2010. Foto: Ritzau Scanpix

Siden har hun modtaget terapi mod angstanfald, og nu håber englænderen på bedre tider.

- Jeg har ikke haft makeup på siden februar, og har nok glemt, hvordan man gør. Jeg håber, at hvis der kommer noget positivt ud af dette år, at en af tingene er, at vi slapper mere af i forhold til, hvordan vi ser ud.

- Heldigivis har der været færre og færre af den slags kommentarer i de seneste par år. Hvis du har det godt med dig selv, er det det eneste, som betyder noget.

