Hader VM-guldvinder - nu bliver han truet på livet

Han er hadet overalt – undtagen i Kina. De elsker bare Sun Yang, og jubelen ville ingen ende tage, da den 27-årige kineser søndag nok engang vandt guld i 400 meter fri ved VM i Gwangju.

Det var den kontroversielle kinesers fjerde VM-guld i træk på distancen, og han er nu oppe på syv VM-guldmedaljer, og tre gange har han stået øverst på podiet ved olympiske lege. Imponerende – hvis det altså ikke lige var for den konstante dopingmistanke, der klæber til Sun Yang som vand i et oppisket bassin.

- Han tisser lilla, konstaterer franske Camille Lacourt.

- Han er svømningens Harry Houdini, siger britiske Lizzie Simmons med reference til den gamle udbryderkonge, der kunne løsrive sig under vand, selv om han var bastet og bundet med tovværk og kæder og lagt i en sæk.

Australieren Mack Horton vandt sølv, men nægtede at gå et trin op på podiet sammen med kineseren under medaljeceremonien. Horton holdt sig konstant på minimum et skridts afstand af Sun Yang, og der var ingen håndtryk eller hyggepassiar mellem de to. Hverken før eller efter konkurrencen.

Sun Yang jubler igennem. Men i september risikerer kineseren at blive udelukket fra svømning på livstid. Foto: Manan Vatsyayana/AFP/Ritzau Scanpix

Nu kan nyhedsbureauet AFP så tirsdag fortælle, at Mack Horton efterfølgende har modtaget dødstrusler på sin Instagram-konto.

- Det er forfærdeligt. Jeg ville ikke ønske, det skulle overgå selv min værste fjende, siger Hortons australske holdkammerat Jack McLoughlin.

- Det er skidt for alle, for svømningen og for idræt i al almindelighed. Jeg synes, han står op for det, som er rigtigt, siger McLoughlin til AFP.

Foreløbig har det internationale svømmeforbund FINA kun reageret ved at tildele Mack Horton en advarsel...

Australieren er forståeligt nok løbet tør for ord:

- Jeg ønsker at beskytte sporten, men jeg vil også beskytte mit hold, siger han.

Sun Yang på podiet sammen med sølvvinderen Katsuhiro Matsumoto, Japan, og den ene bronzevinder Martin Malyutin, Rusland. Briten Duncan Scott, der også vandt bronze, holder sig langt væk. Foto: Stfan Wermuth/Reuters/Ritzau Scanpix

Kom nu herop! Sun Yang forsøger at dirigere med sine modstandere. Foto: Manan Vatsyayana/AFP/Ritzau Scanpix

Tirsdag kom det desuden til voldsomme tumulter i svømmearenaen, da briten Duncan Scott nægtede at gå på podiet og lade sig hylde sammen med den skandaleombruste kineser.

- Du er en taber, jeg er en vinder, råbte en rasende Sun Yang mod Duncan Scott efter finalen i 200 meter fri, hvor kineseren faktisk kun blev nummer to efter litaueren Danas Rapsys. Men den baltiske jubel varede mindre end et minut, inden han blev diskvalificeret for en ulovlig start, og dermed vandt Sun Yang igen guld.

Det medførte et jubelbrøl fra de ca. 1000 kinsesiske fans, der en kort stund sad lamslåede over at se deres yndling tabe.

After Sun Yang won the golden medal of the men's 200m freestyle in 2019 FINA World Championships, Duncan Scott, the British swimmer who garnered the 3rd, joined Mark Horton's protest to Sun Yang through refusing to stand onto the podium. Sun Yang responded 'You loser, I win.' pic.twitter.com/1s9ffU3K0h — Titan Sports Plus (@titan_plus) July 23, 2019

Efterfølgende gik kineseren fuldstændig amok og sprøjtede arrigt mundvand ud over briten, der takket være diskvalifikationen blev forfremmet til en delt bronzeplads på podiet.

Begge modtog efterfølgende en advarsel fra FINA.

Fotosession uden den ene bronzevinder. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Ved OL i Rio de Janeiro kaldte Mack Horton sin kinesiske konkurrent for en ’dopingsvindler, og følelserne er ikke blevet varmere siden 2016.

- Frustration. Jeg tænker, I ved hvorfor, forklarede Mack Horton til medierne efter finalen i Gwangju.

- Jeg tror, I ved, hvordan konkurrenceforholdet er. Hans handlinger og måden, de er blevet tacklet på, fortæller vel egentlig historien ganske klart, sagde den slagne australier.

Sun Yang var i 2014 i karantæne tre måneder for brug af en ulovlig stimulans, men det er især superstjernes opførsel under en dopingtest sidste efterår, der har bragt kineseren i voldsom miskredit.

Mack Horton blev på gulvet under medaljeoverrækkelsen. Foto: Ritzau Scanpix

Sun Yang og hans folk nægtede at acceptere dopingkontrollanternes metoder, han nægtede pure at afgive en urinprøve, og inden han og hans sikkerhedsvagt gik, smadrede de samtlige afgivne blodprøver – med en hammer!

Forunderligt nok lod svømmeforbundet Fina kineseren slippe med en advarsel! Det vil WADA dog ikke finde sig i og har indbragt sagen for den internationale domstol CAS, men der tager man først sagen op til september – et helt år efter hammer-episoden - selv om det ligger i kortene, at Sun Yang risikerer at blive udelukket fra al svømning på livstid.

En rasende Sun Yang giver Duncan Scott det glatte lag. Foto: Stefan Wermuth/Reuters/Ritzau Scanpix

Indtil da svømmer han. Hurtigt. Meget hurtigt endda. Og han taler:

- Det er okay, at Mack Horten ikke respekterer mig, men ikke at respektere Kina er uheldigt. Det er jeg ked af, sagde han via tolk oven på australierens nej til at lade sig hylde øverst på podiet.

- Jeg er klar over, jeg her i hallen har fans og også nogle, der hader mig, men jeg var bare vældigt tilfreds med at vinde. Jeg er klar over, at der i et stykke tid har kørt rygter om mig, men jeg prøver blot at koncentrere mig om at svømme, sagde kineseren ifølge nyhedsbureauet AP.

De mange kinesiske fans jublede som besatte. De har selvfølgelig også tidligere set deres kvindelige atleter præsentere meget brede skuldre og dybe basser inde bag skægstubbene. Men blandt de øvrige atleter er Sun Yang en paria.

De afskyr ham – og ingen forstår, hvorfor CAS først efter VM har tænkt sig at indkalde Sun Yang til en høring.

