Han er ny dansk landstræner

Det bliver Stefan Hansen, der overtager den ledige post som landstræner for dansk svømmesport.

Det oplyser Dansk Svømmeunion i en pressemeddelelse.

Sportschef Lars Green Bach er meget tilfreds med, at det er lykkedes at hente Stefan Hansen hjem som ny dansk landstræner. Aftalen træder i kraft 1. april.

- Stefan kommer med stor viden og erfaring fra både Danmark og Tyskland i forhold til international high performance svømning, og jeg er sikker på, at dette vil komme dansk svømmesport til gavn, siger Lars Green Bach.

Stefan Hansen har blandt andet arbejdet som træner på Det Nationale Træningscenter (NTC) fra 2013 til 2016. De seneste to år har han tilbragt som cheftræner på Bundesstützpunkt Berlin, der svarer til NTC i Danmark.

Han ser frem til at komme tilbage til samarbejdet med kollegerne i Dansk Svømmeunion.

- Jeg har nydt at stå på bassinkanten hver dag og stå for udviklingen af de enkelte svømmeres præstationer.

- Men nu glæder jeg mig til at være med på bassinkanten på en helt anden måde, hvor jeg kan være med til at videreføre den gode udvikling, som har været kendetegnende for dansk svømning i adskillige år, siger Stefan Hansen.

Der venter den nye landstræner vigtige opgaver i den kommende periode. Først skal han føre de danske svømmere frem til gode resultater ved sommerens langbane-VM, og næste år venter OL i Tokyo.

Jobbet som dansk landstræner har været ledigt, siden canadieren Dean Boles i december opsagde sin stilling. Han sagde op, fordi han ønsker at være tættere på sin familie.

