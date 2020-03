'Han får det til at ose af sex.'

Sådan beskrives billedet fra Jyllands-Postens Stine Bidstrups af Jeanette Ottesen og manden Marco Laughran.

Billedet har netop fået hæder for prisen som Årets Sportsbillede ved Årets Pressefoto-uddelingen, og det er her juryen har udarbejdet den frække begrundelse.

'Men det er kæresten på kanten, der lægger det ekstra lag på. Han bevidner både koncentrationen og dedikationen, og så får han scenen til at ose af sex, fordi han kigger på hende med rent begær,' lyder det blandt andet i begrundelsen for sejren.

Måske lidt af en aparte forklaring, der også har delt vandene. Og der kan da også anes en mild afstandstagen til juryens ord fra fotografen selv.

- Det er fint, at folk kan tolke det, som de vil. Han var der i rollen som træner, siger hun til Jyllands-Posten, der kun havde et kvarter til at forevige svømmeren. Personligt er hun selv glad for lyset og roen i billedet.

Spørger man hovedmotivet Jeanette Ottesen, er der mere passion end sex, der gør sig gældende.

'Folk må tolke det som de vil. Jeg elsker måden Marco kigger på mig på, men i mine øjne er det mere passion end sex', skriver Jeannette Ottesen i en sms til Ekstra Bladet.

Teknikken bag fotoet er der trods alt ingen diskussion om. Her fortæller Stine Bidstrup, at det er taget med et undervandskamera.

- Jeg lå selv i badetøj på en plade ude i vandet og hang fast i banetorv med fødderne for ikke at glide væk. Billedet er taget lige i overfladen, hvor halvdelen af kameraet er over vand og halvdelen under, fortæller hun.

Jeanette Ottesen har taget hul på svømmekarrieren efter at været blevet mor og forfølger nu drømmen om at afslutte sin karriere med det sidste OL i Tokyo i 2020, der bliver hendes femte optræden ved de Olympiske Lege.

Marco Loughran er både hendes træner og mand. På den måde er vejen til OL-medaljerne blevet mere eller mindre et familieanliggende, da hverken Team Danmark eller Dansk Svømmeunion er indblandet i hendes comeback.

