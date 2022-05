Har holdt på hemmelighed i 41 år

Hun har gemt på en hemmelighed, siden hun var 18 år gammel.

Men i en helt ny bog afslører den tidligere olympiske svømmer Lisa Curry nu, hvad der skete, da hun tilbage i 1981 pludselig blev ramt af frygt, panik og uvished.

Som 18-årig efterlod Lisa Curry sin kæreste i den australske by Brisbane og flyttede til hovedstaden Canberra for at forfølge drømmen om at blive professionel topsvømmer.

Men pludselig bemærkede hun, at hendes menstruation var forsinket, og med ét så hun på en fremtid fyldt med kaos - hun var gravid.

- Tanken fyldte mig med frygt - det her var fuldstændig uplanlagt, og jeg vidste ikke, hvad skulle gøre. Jeg var stadig kun 18 år gammel, skriver Lisa Curry i sin selvbiografi, 'Lisa: A memoir – 60 years of life, love & loss', ifølge news.com.

- Tankerne kørte rundt. Jeg ønskede ikke at være gravid! Det var en fejl. Jeg ville ikke have en baby. Jeg var for ung, og jeg ville blive ved med at svømme. Hvad skulle jeg gøre, skriver hun videre.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Curry delte med det samme nyheden med sin kæreste, der var meget støttende. Efterfølgende sagde hun det også til sin svømmetræner, der arrangerede en lægeaftale, så hun kunne få en abort.

For den unge svømmer så ingen anden udvej, og kun to uger efter var hun tilbage i bassinet.

- Jeg var ikke ked af det. Jeg synes ikke, at det var forkert. Men jeg fortalte ikke nogen om det. Jeg tror ikke engang, min mor nogensinde har vidst det, skriver hun i bogen, der udkom mandag.

Kort tid efter slog Lisa Curry op med sin kæreste, og når hun tænker tilbage på oplevelsen i dag, er hun ikke i tvivl om, at hun traf den rigtige beslutning dengang.

- Jeg er ikke stolt af historien, men jeg fortryder den heller ikke. Jeg ville ikke være mor som 18-årig. Jeg var ikke klar til det. Det var ikke planlagt og ikke meningen, at det skulle ske.

Den i dag 59-årige Lisa Curry nåede i sin karriere at vinde hele 15 internationale guldmedaljer, mens det blev til syv af sølv og otte bronzemedaljer.