Det blev til OL-guld i 2016 og OL-bronze i 2021.

For Pernille Blume bliver det dog ikke til medaljer ved VM i 2022 i Budapest. Den danske svømmestjerne er ikke en del af det danske VM-hold, selvom hun havde kvalificeret sig.

I efteråret gav hun den gas på dansegulvet foran mange tusinde seere hver fredag på TV 2, og de hårde anstrengelser sammen med meddanser Morten Kjeldgaard er en af årsagerne til VM-fravalget, siger landstræneren til TV 2 Sport.

- 'Vild med dans' tror jeg har været et perfekt afbræk, men det har også en konsekvens. Det har udskudt noget restitution.

- Det er hårdt at være med, men hun har fået en masse godt ud af det. Der er mange gode ting at tage med – det må vi bare vente med at se et output af, siger Stefan Hansen.

Pernille Blume og Morten Kjeldgaard var med i finalen ved 'Vild med dans', hvor de sluttede på en tredjeplads. Foto: Tariq Mikkel Khan

Landstræneren understreger samtidig, at det var et godt tidspunkt for Blume at deltage i underholdningsprogrammet, og at sommeren skal bruges på at træne frem mod VM 2023 og OL 2024.

De fem svømmere Emilie Beckmann, Helena Rosendahl Bach, Julie Kepp Jensen, Rasmus Nickelsen og Signe Bro er udtaget til VM, der afvikles 18.-26. juni.

