Har særlig plan med Blume

Pernille Blume kommer ikke til at svømme om medaljer ved VM og OL igen, men måske han hun hjælpe andre danskere mod store triumfer.

Det er i hvert fald det håb, som Dansk Svømmeunions sportschef, Lars Robl, går rundt med, efter at Blume i slutningen af oktober meddelte, at karrieren var forbi.

- Vi har ikke været gode nok til at fastholde de atleter, der er gået. Jeg vil rigtig gerne have, at Pernille får en rolle i dansk svømning, når hun lige har fundet sig selv. Fordi hun er en fantastisk rollemodel og har så meget at give de unge svømmere, siger han.

Sportschefen ser gode rollemodeller i de nuværende svømmere. Men det er også godt at have nogle med større anciennitet at læne sig op ad.

- Jeg kunne se Pernille omkring landsholdet som en rollemodel. Jeg kunne se hende i en sparring sammen med vores trænere og mig. I de snakke, jeg har haft med hende, har hun delt mange af de synspunkter, som jeg har.

- Jeg vil gerne have hendes erfaring, for et er at stå inde på kanten eller sidde på kontoret. Noget andet er at have tilbragt så mange år i bassinet og have de resultater, som Pernille for eksempel har, siger han.

Pernille Blume var gæst til 'Vild med dans' i september. Foto: Kenneth Meyer

Robl har en fortid som sportspsykolog og sportschef i Dansk Kano og Kajak Forbund. Han tiltrådte i Dansk Svømmeunion i december 2021 og har flere idéer til nye tiltag.

Der indebærer blandt andet, at der gøres en større indsats for, at store navne som Blume ikke bare forsvinder fra svømmeverdenen.

- Vi har masser af gode atleter, som på et eller andet tidspunkt går ud af døren.

- Det handler om at tage dem alvorligt, give dem en rolle og gå ind i et samarbejde med dem. Jeg håber, det vil lykkes, forklarer han.

Danmark deltog i den forgangne uge ved VM på kortbane i Australien. Her var to fjerdepladser til Helena Rosendahl Bach og Julie Kepp Jensen de bedste danske resultater.