Her er mailen der gør Blume rasende

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af den mail, som Pernille Blume raser over

Det har vakt opsigt, at Dansk Svømmeunion har ført Pia Holmen til en post som vicepræsident i det europæiske svømmeforbund (LEN). Hun var nemlig øverste leder i den danske svømmeunion, mens der skete omfattende svigt.

Den olympiske mester Pernille Blume har været kritisk over for beslutningen, og nu raser hun også over, hvordan Dansk Svømmeunion har brugt hende i en mail (se mailen nederst i artiklen) omkring sagen.

- Jeg er i dag blevet bekendt med, at mit navn flere gange er blevet nævnt i en mail til danske svømmeklubber.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg på intet tidspunkt er blevet kontaktet af Dansk Svømmeunion vedrørende denne mail, og det er på ingen måde rart eller vækker tillid, når der bliver draget konklusioner om mine henvisninger, uden at blive spurgt, skriver hun i en story på Instagram.

Ekstra Bladet har forsøgt Pernille Blume for en uddybende kommentar, men hun er foreløbig ikke vendt tilbage. Lørdag svømmer hun i øvrigt finalestævne ved International Swim League for sit hold Energy Standard - hvor hun lige har været med til at ssætte uofficielt verdensrekord:

Pernille Blume er utilfreds over, at medvirke i Dansk Svømmeunions mail til landets svømmeklubber. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af den mail, der tidligere på ugen er sendt ud fra Dansk Svømmeunion på vegne af formand Lars Jørgensen til landets svømmeklubber.

I en længere mail bliver klubberne indledningsvist takket for både opbakning og kritik af beslutningen omkring Pia Holmen. Og i det midterste stykke handler det rigtigt nok om Blume og hendes deltagelse i et indslag på TV2.

- Vores olympiske mester, Pernille Blume, som vi i Dansk Svømmeunion er meget stolte af, deltog i gårsdagens indslag. Kritikken fra Pernille er ikke ny, og den er meget forståelig, for Pernille har også været en del af det landsholdsmiljø, som DR beskrev i deres dokumentar sidste vinter, og som afdækkede en helt utilstedelig optræden fra flere af vores tidligere landstrænere, lyder det fra formanden i mailen til svømmeklubberne.

Der er sket meget siden OL 2016, hvor Pernille Blume vendte hjem med både guld og bronze. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

- Jeg kan sagtens forstå, at Pernille Blume og andre svømmere fra den tid kan se kritisk på Dansk Svømmeunions stillingtagen i den nuværende debat om Pia Holmens valg til LEN’s Bureau, og jeg vil gerne takke for den åbenhed, Pernille og andre tidligere svømmere udviste sidste vinter og også i forbindelse med denne debat.

- Pernille Blume nævner i TV2 indslaget, at hun også i nyere tid har kendskab til mistrivsel i dansk svømning. Jeg går ud fra, at Pernille henviser til en sag fra 2019, som vi i Dansk Svømmeunion valgte ikke at kommentere i medierne, da vi betragtede den som en personalesag.

- Lige præcis den sag handlede om at holde fast i danske værdier og normer og om at beskytte unge svømmere. Ledelsens håndtering af den sag bekræfter mig i, at vi er et helt andet sted i dag, skriver formanden i mailen, der går til landets svømmeklubber.

Vil tale med Blume Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Dansk Svømmeunion til kritikken fra Pernille Blume. De har givet følgende skriftlige svar fra konstitueret direktør, Morten Hinnerup. - Dansk Svømmeunion er et specialforbund med knap 300 medlemsklubber. Det er blandt andet forbundets opgave at støtte op om klubbernes arbejde gennem videndeling. Når der sker noget usædvanligt, der har relation til svømmeverdenen – som eksempelvis de løbende ændrede COVID-19 relaterede restriktioner – så informerer vi klubberne i nyhedsbreve. Det har vi også gjort i både denne og sidste uge i forbindelse med den kritik, der er fremført af Pia Holmens genvalg til LEN’s Bureau. - Pernille Blume er en af de personer, der i den seneste uge har kritiseret forbundets ageren, og derfor har vi valgt at fortælle klubberne om den kritik, og hvordan vi forholder os til den. - Jeg tror, alle kan forstå, at den nuværende COVID-19 situation skaber lidt usædvanlige forhold – og vi ses ikke lige så meget med alle svømmerne, som vi under normale omstændigheder ville gøre. Vi tager selvfølgelig en snak med Pernille ved førstkommende lejlighed – her kan Pernille så uddybe sin kritik, og vi kan tilsvarende forklare vores valg. Vis mere Luk

