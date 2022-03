Her må russerne stadig være med

Den internationale svømmeunion fratager Vladimir Putin medalje, men tillader stadig russiske svømmere under neutralt flag

Det meste af den internationale idrætsverden har smækket døren hårdt i overfor Rusland i kølvandet på invasionen i Ukraine.

Men i svømmebassinerne må russerne stadig være med.

Det meddeler den internationale svømmeunion, FINA, i en pressemeddelelse, hvor det dog understreges, at svømmere fra Rusland og Belarus ikke længere må stille op under deres nationers navne eller flag.

'Indtil der gives yderligere information vil ingen atleter fra Rusland eller Belarus blive tilladt at deltage under navnene Rusland og Belarus eller som russiske eller belarussiske individer. De vil kun blive accepterede som neutrale atleter eller hold. Der vil ikke blive vist nationale symboler eller farver. Der vil ikke blive vist flag eller afspillet nationalmelodier', lyder budskabet.

Mens svømmerne stadig må deltage i neutrale dragter, så har FINA til gengæld flået den medalje af Vladimir Putin, som svømmeunionen uddelte til den russiske præsident tilbage i 2014 - det år, hvor Rusland annekterede Krim-halvøen og dele af det østlige Ukraine.

FINA har ligeledes besluttet at aflyse junior-VM, der skulle have været afholdt i russiske Kazan i august, ligesom man ikke vil afholde stævner eller andre arrangementer i Rusland, mens krigen raser.

På fodboldbanen nægter flere nationer at møde Rusland. Det kan du læse mere om her: Flere fodboldnationer bakker op om boykot af Rusland

Grotesk hyldest: 'Putin er hæderlig'

Raser mod Putins ven: 'Kujon og løgner!'