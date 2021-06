Holder fast i lang dopingdom

Den kinesiske svømmestjerne Sun Yang slipper ikke for at blive udelukket fra svømning på grund af et brud på dopingreglerne.

Tirsdag skriver Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i en pressemeddelelse, at Yang er udelukket i fire år og tre måneder med tilbagevirkende kraft fra 28. februar 2020.

I februar 2020 blev han idømt en karantæne på otte år af CAS, men Yang appellerede efterfølgende sagen til Schweiz' højesteret.

Her fik han i december medhold i sin påstand om, at en af dommerne i CAS-panelet var partisk. Den schweiziske højesteret annullerede CAS' første dom og sendte sagen tilbage til sportsdomstolen.

CAS meddelte, at sagen ville gå om med et nyt panel, hvilket altså nu er sket.

Sagen har sit udspring i september 2018, hvor Sun Yang fik uanmeldt besøg af dopingkontrollanter i sit hjem.

Svømmeren blev afkrævet en blodprøve, men da kontrollanterne efterfølgende ville forlade huset, opstod der skænderi, og et medlem af Sun Yangs følge smadrede glasset med dopingprøven med en hammer.

På trods af det åbenlyse brud på reglerne blev Sun Yang i første omgang frikendt af Den Internationale Svømmeunion (Fina).

Her gav man svømmeren ret i, at dopingkontrollanterne ikke havde identificeret sig tilstrækkeligt og havde fulgt en forkert procedure.

Afgørelsen blev anket af Det Internationale Antidopingagentur (Wada). Sagen røg videre til sportens højeste domstol, CAS. Og den gav altså først svømmeren otte år i skammekrogen, inden sagen måtte gå om.

Sun Yang har vundet tre OL-guldmedaljer, men er en kontroversiel skikkelse i svømmemiljøet.

Allerede i 2014 afsonede han tre måneders karantæne for en dopingovertrædelse. Ved VM i 2019 - mens den seneste sag rullede - nægtede flere konkurrenter at dele sejrspodium med ham.