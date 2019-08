Hun nægter at give op: - Jeg er uskyldig

Ved VM for to år siden i Budapest vandt hun to sølvmedaljer og to bronzemedaljer, så der var store forventninger til den 20-årige australske svømmer Shayna Jack ved det netop overståede VM.

Kort før VM trak hun sig af "personlige årsager", der viste sig at være en positiv dopingprøve, men hun erklærer sig uskyldig og har fredag været til møde med det australske antidoping-forbund i Brisbane.

- Jeg stopper ikke, før jeg har bevist, at jeg er uskyldig, siger Jack ifølge Fox Sports.

- Og jeg kommer til at kæmpe for at komme tilbage til bassinet, for det er min drøm, og jeg vil aldrig opgive den, siger Jack, der havde sin mor Pauline og advokaten Paul Horvarth med til fredagens fem timer lange møde.

Foto: Tertius Pickard/Ritzau Scanpix

Foto: Tertius Pickard/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er, hvordan det ulovlige og muskelopbyggende stof er kommet ind i svømmerens krop.

- Der foregår stadig undersøgelser, så vi ved det ikke endnu. Vi kigger stadig på det, siger Jack.

Hendes manager har tidligere peget på, at det kan være kommet via en kødbid en svamp eller noget i en drikkeflaske.

