Hvordan gør hun det?

Den amerikanske svømmestjerne Katie Ledecky viser magiske evner i bassinet, da hun svømmer en hel banelængde med et glas kakaomælk på hovedet - helt uden at spilde

De fleste af os ville nok spilde hele glasset, straks vi prøvede at placere det på hovedet.

Men sådan er det ikke for den femdobbelte OL-guldvinder Katie Ledecky.

Hun har taget træningen til nye højder.

Amerikaneren sætter et glas på hovedet fyldt op med kakaomælk og giver sig ellers så til at svømme de 50 meter ned til den anden ende af bassinet - vel og mærke uden at spilde en eneste dråbe.

Se hele den vanvittige præstation her:



Den 23-årige stjerne er da heller ikke bleg for efterfølgende at rose sig selv for det vilde stunt.

'Formentlig en af de bedste svømmeture i min karriere!', skriver hun.

Svømmeturen, der kan overgå selv de mest imponerende opvisninger i et cirkus, er en del af en udfordring på det sociale medie TikTok, der hedder #gotmilkchallenge.

Udfordringen går på at gøre noget vildt, mens man holder et glas mælk på den ene eller anden måde.

Vælter sig i succes

Ved OL 2012 i London hentede Katie Ledeceky som bare 15-årig sin første OL-guldmedalje, da hun var hurtigst i 800 meter fri. Fire år senere blev det til fire guldmedaljer ved OL i Rio.

Desuden har hun også vundet hele 15 guldmedaljer ved verdensmesterskaberne.

