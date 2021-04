I sorg: 'Skjuler vores tårer'

Den australske svømmelegende Lisa Curry mistede i september sin datter Jaimi som følge af et længere sygdomsforløb.

Hun blev bare 33 år.

Syv måneder senere skriver Lisa Curry på Instagram om den store smerte.

'Min hjerne har tanker og samtaler, som min mund ikke kan sige. Det er svært at tale om den smerte og frygt, som er der dagligt.'

'Livet går videre. Folk siger, at du bliver stærkere... Det bliver du ikke. Du lærer bare at skjule det bedre,' skriver hun bl.a. i det hjerteskærende opslag.

'Jaimi var så elsket og er så savnet. Vi skjuler vores tårer, når vi siger hendes navn, men smerten i vores hjerter er stadig den samme.'

Den tidligere svømmer skriver også, at livet er dyrebart, og at der er meget at se frem til.

58-årige Lisa Curry, der er blandt Australiens mest vindende svømmere og deltog i OL tre gange, fik Jaimi sammen med tidligere kajakroer Grand Kenny, der har været til OL to gange.

De var gift fra 1986-2009 og har sammen tre børn.