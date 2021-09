Ingen arme - masser af guld

Han mistede begge sine arme som 13-årig, men det har ikke afholdt Zheng Tao fra at tage livtag med tilværelsen – overraskende nok med kæmpe succes i et svømmebassin.

Den kinesiske paraatlet slår den ene rekord efter den anden og har netop taget sin fjerde guldmedalje ved OL i Tokyo og er dermed også blevet et viralt hit, skriver BBC.

Den kinesiske guldfisk gør klar til 50 meter butterfly. En disciplin, som han selvfølgelig også behersker. Foto: Behrouz Mehri/Ritzau Scanpix

Zheng Tao, der mistede begge arme ved en strøm-ulykke, har vel at mærke vundet i så forskellige svømmediscipliner som fri, rygcrawl – hvor han under starten hænger i et reb med tænderne - og butterfly. Og det har han gjort, drevet af sin fine teknik og sin ubændige vilje.

’Datter kig på mig. Jeg kan svømme så hurtigt, selv om jeg ingen arme har’, sagde han selv på en følelsesladet video efter et af sine sejrrige heats i Tokyo.

Zheng Tao bider sig fast i rebet for starten på 50 meter rygcrawl. Foto: Charly Tribballeau/Ritzau Scanpix

Onsdag satte han olympisk rekord i 50 meter fri. En bedrift, som blev særlig værdsat i hjemlandet, fordi det var Kinas paraolympiske guld nummer 500, siden legenes start i New York i 1984.

Mandag havde han svømmet i rekordfart på 50 meter rygcrawl, hvor han må slå baghovedet i bassinkanten for at få sin tid registreret.

Han tog sin første OL-guldmedalje i London i 2012 og er oppe på ni i alt.

Zheng Tao skulle dagligt træne over en klor-distance på ti kilometer.