Jeanette Ottesen: Træner forsøgte at kysse mig

En træner forsøgte engang at kysse Jeanette Ottesen på en træningslejr.

Det skriver den nu tidligere svømmer i selvbiografien "Fri", som TV2 Sport søndag bringer et uddrag fra, uden at nævne navnet på træneren eller tidspunktet for episoden.

- Det sker på en træningslejr, hvor jeg en dag bliver kaldt ind på trænerens værelse. Da jeg skal gå, tager han fat om mit ansigt og prøver at kysse mig på munden.

- På et splitsekund vender jeg hovedet, så hans kys lander på kinden. Jeg vrider mig løs af hans tag, flygter ud af hans værelse og ind på mit, lukker døren og smider mig på sengen, skriver hun.

Ottesen beskriver episoden i kapitlet, hvor hun nævner, at der ifølge hende har været flere eksempler på "intim kontakt mellem en træner og en svømmer" - nogle gange ufrivilligt for svømmeren.

Jeanette Ottesen deltog ved DIF's og DR's arrangement lørdag aften. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Hun fortæller videre, at episoden chokerede hende og fik hende til bebrejde sig selv. Derfor valgte hun at holde det for sig selv.

Ifølge direktøren for Dansk Svømmeunion, Merete Riisager, burde episoden ikke have fundet sted.

- Hvis det er korrekt, at en træner har forsøgt at kysse Jeanette, er det klart at gå over stregen. Trænere har en professionel relation til svømmerne, og den bør man holde sig til, siger hun til TV2 Sport.

Jeanette Ottesen stoppede efter OL i sommer. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

I foråret 2019 bragte DR dokumentaren "Svømmestjerner - under overfladen". I dokumentaren kritiserede nuværende og tidligere svømmere træningsmetoderne på landsholdet fra 2003 til 2012.

Jeanette Ottesen var en af de svømmere, der i dokumentaren fortalte om den hårdhændede kultur.

Elitesvømmerne forklarede blandt andet, at de blev vejet foran hinanden. De offentlige vejninger førte ifølge flere elitesvømmere til spiseforstyrrelser, angst og depressioner.

Sagen fik Kammeradvokaten til at indlede en undersøgelse. Resultatet blev fremlagt i begyndelsen af 2020, og her lød det, at der var blevet begået betydelige ledelsessvigt hos Dansk Svømmeunion og Team Danmark.