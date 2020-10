Jeanette var helt nede, men så reagerede manden

Hun havde kæmpet i halvandet år for at komme tilbage i bassinet efter en hård graviditet.

Derfor var den danske svømmestjerne Jeanette Ottesen virkelig ked af det, stresset og havde ondt i maven, efter hun fik beskeden om, at OL i Tokyo blev udskudt til 2021.

Ottesen havde rigtig svært ved at hive sig selv op af det mørke hul, hun befandt sig i, indtil hendes mand satte tingene i perspektiv, fortæller Jeanette Ottesen til ALT.

- Det går ikke, at du reagerer på den her måde. Det er fint nok, at du er ked af det, men du kan ikke gøre noget ved det. Så du bliver nødt til at tage en lur og vågne op i et bedre humør.

- Du bliver nødt til at ændre din psykiske tilstand lige nu, for ellers kommer det til at gå galt, og du kommer til at gå ned med stress eller en depression, lød opfordringen fra hendes mand, Marco Loughran, ifølge Ottesen.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Herefter vendte hun aflysningen til, at det kunne blive en fordel for hende, fordi hun fik foræret et ekstra års træning.

Det fortalte hun også Ekstra Bladet og afslørede, at de dog måtte udskyde en lykkelig plan.

'Jeg ser det som et ekstra år, hvor jeg kan komme i endnu bedre form og svømme endnu hurtigere. Der er selvfølgelig nogle baby-planer, som skal udskydes lidt, men sådan er det bare. Jeg glæder mig til et ekstra år med masser af svømning,' lød beskeden tilbage i marts.

Venter med pension

Jeanette Ottesen blev mor til datteren Billie-Mai i 2018 og genoptog efterfølgende sin svømmekarriere.

I de efterfølgende år har hun, sammen med hendes træner og mand Marco Loughran, kæmpet for at komme tilbage i topform for at kunne kvalificere sig til OL 2020.

Det var planen, at det skulle være hendes sidste, inden hun skulle gå på pension, og hun må derfor vente et år mere, inden hun trækker sig fra bassinet og kan starte et nyt kapital i sit liv.

Foto: Gregers Tycho/Polfoto

Ottesen har vundet over 50 internationale medaljer, men det er kun blevet til en enkelt medalje ved OL, da hun i 2016 vandt bronze i 4x100m medley.

Sidste år vandt bronze ved EM i Glasgow.

