Julie Kepp opper sig og svømmer sig i finale ved EM

22-årige Julie Kepp Jensen sikrede lørdag Danmark den første finale ved EM i svømning, der afvikles i Italien.

Søndag aften svømmer hun således om medaljer i 50 meter ryg.

Kepp Jensen havde i silende regn ikke noget prangende indledende heat, men hun klarede sig videre til semifinalerne i 12. hurtigste tid på det udendørs stadion i Rom.

Og lørdag aften oppede hun sig flot og blev nummer fire i sit indledende heat i tiden 28,16 sekunder, hvilket var en forbedring på 0,34 sekunder i forhold til indledende heat.

- Det har ikke rigtig spillet i den her langbanesæson indtil videre, så jeg er glad for, at jeg fik løbet under kontrol og endda i et udendørs bassin, hvor man i forvejen er udfordret på at navigere.

- Jeg håber at komme ned at snuse til min PR (personlige rekord, red.) i morgen, det ville virkelig være rart, siger Kepp Jensen efter sin semifinale.

Kepp Jensen, der både i 2016 og 2021 repræsenterede Danmark ved OL, svømmer sin finale søndag klokken 18.06, og hun skal formentlig forbedre sig en hel del for at få medalje.

28,16 sekunder er således syvendehurtigst af de otte finalister.

Kepp Jensens personlige rekord er på 27,95 sekunder, og Mie Ø. Nielsens danske rekord lyder på 27,63 sekunder.

Mandag dyster Kepp Jensen også i 50 meter fri. Fredag nåede hun ikke videre fra semifinaler i 50 meter butterfly.

Danmark stiller med i alt 14 svømmere ved EM, der afvikles frem til 17. august.