Juniorsvømmere anklager træner for at uddele gigtmedicin

Tidligere svømmere på det danske juniorlandshold anklager den tidligere juniorlandstræner Michael Hinge for at uddele gigtmedicin til dem.

Det skete ifølge svømmerne, uden at juniorlandstræneren tog læger eller forældre med på råd.

Det fortæller de lørdag til DR Sporten. En af dem er Joachim Mortensen, der oplyser, at Hinge i sommeren 2013 under en træningslejr gav ham gigtmedicin mod kraftige rygsmerter.

- Michael Hinge gav mig nogle stærke smertestillende piller, som vi prøvede at få til at virke i opstarten af træningslejren.

- Første gang jeg fik pillerne, var jeg blevet hjemme fra en træning og skulle tage dem, så jeg var klar til aftenpasset igen, siger Joachim Mortensen til DR Sporten.

En anden tidligere svømmer på juniorlandsholdet Tobias Gjerløff fortæller, at Hinge tilbød ham medicin i forbindelse med en overbelastningsskade.

Ifølge DR Sporten indførte Team Danmark og Sundhedsstyrelsen i 2008 retningslinjer, der skal sikre, at behandling med gigtmedicin i elitesport sker under lægelig kontrol.

Morten Storgaard, der var cheflæge i Team Danmark fra 2006 til 2016, fortæller til DR Sporten, at det kan have store konsekvenser, hvis ikke retningslinjerne bliver overholdt.

- Hvis man er ved at udvikle en skade, og det begynder at gøre ondt, så prøver kroppen jo at fortælle én, at man skal stoppes. Hvis man bare tager smertestillende og træner videre, risikerer man jo at gøre skaden værre, siger Storgaard.

Michael Hinge vil ikke lade sig interviewe af DR Sporten. Han erkender dog, at han har udleveret smertestillende håndkøbsmedicin til juniorsvømmerne, men kan ikke huske, om der var tale om gigtmedicin.

Direktøren i Dansk Svømmeunion, Pia Holmen, kalder det i en mail til DR Sporten for uacceptabelt, hvis den tidligere juniorlandstræner har udleveret medicin uden dialog med en læge.

Michael Hinge var ifølge DR Sporten juniorlandstræner fra 2005 til 2014.

I en tv-dokumentar fra DR Sporten stillede flere danske elitesvømmere i foråret sig frem og berettede om brutale landstrænere og offentlige vejninger frem til 2012.

Her fortalte flere svømmere blandt andet, at den tidligere landstræner Paulus Wildeboer uddelte medicin til de danske landsholdssvømmere.

