Jysk sejr i svømmekonflikt

Mens lørdagens generalforsamling i Dansk Svømmeunion affødte vindersmil hos en ny formand og tre andre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, var der andre, der forlod den virtuelle begivenhed med en ærgerlig smag i munden.

Det gjaldt især den del af dansk svømning, der ønskede at placere et endeligt ansvar for fortidens forsømmelser i bestræbelserne på at komme videre.

Blandt dem var en række topsvømmere, en forsmået formandskandidat og en klubformand, der på vegne af 26 klubber præsenterede et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse.

Det blev forkastet med 143 stemmer mod 230, ligesom de 169 stemmer til Kasper Ernest ikke var nok mod 226 til Pia Johansen, unionens nye formand fra Silkeborg.

- Jeg ønsker Pia tillykke og håber, hun kan samle dansk svømning. Hun har lovet at hun vil trække støtten til Pia Holmen i LEN, så det må vi forvente sker lynhurtigt, så dansk svømning kan komme videre, siger Kasper Ernest med adresse til, at den tidligere bestyrelse støttede den netop fyrede direktørs kandidatur til det europæiske forbund.

Fritz Ganzhorn, formand for VEST Brøndby, præsenterede på 26 klubbers vegne det nedstemte mistillidsvotum.

- Vi fik fremført synspunktet om, at der burde placeres et ansvar for svømmeskandalen, og det var der trods alt mange klubber, der delte. Så må man respektere, at der ikke var et flertal for at trække den streg, sagde han efter generalforsamlingen, hvor han mente at kunne få øje på en ny, geografisk skillelinje i dansk svømning.

Den fyrede svømmedirektør Pia Holmen fik støtte til en international toppost af den bestyrelse, hvorfra flere medlemmer fortsætter efter generalforsamlingen. Foto: Jonas Olufson

- De jyske klubber har teten nu. Det så vi på både bestyrelsesvalg og på de klubber, der var repræsenteret i dag. Nu ligger bolden hos dem. Før i dag var jeg ikke opmærksom på, at der er en øst-vest-konflikt i dansk svømning, sagde Fritz Ganzhorn, der ærgrede sig over, at nogle af fløjens bestyrelseskandidater trak sig efter nederlagene ved både votum og formandsvalg.

- De skulle have stået ved deres kandidaturer, mente klubformanden og konstaterede, at det nok havde været sidste chance for at placere et ansvar.

Han ved ikke, hvad han skal forvente fra den nye formand.

- Hun gik jo til valg på at stemme den siddende bestyrelse ind igen og dermed på kontinuitet. Dermed trækker man de gamle beslutninger med sig, og det er svært at læse, hvad der skal ske fremadrettet.

Emilie Beckmann ærgrer sig på elitesvømmernes vegne over dagens udfald. Foto: Stine Bidstrup

Det fremsatte mistillidsvotum fik fredag støtte via et åbent brev fra elitesvømmerne på det nationale træningscenter. Så også her var der skuffelse over dagens udfald.

- Vi gjorde vores for at vise, hvilken vej vi gerne ville, men det var der ikke flertal for, og det er vi selvfølgelig ærgerlige over, siger 24-årige Emilie Beckmann.

- Men nu vil vi give de fire nye medlemmer af bestyrelsen en reel chance for at vise, at de vil sætte en ny kurs for dansk svømning og ændre tingene, så vi får ro og stabilitet, kommunikerer klart og tager ansvar for vores handlinger.

Pia Johansen har efter generalforsamlingen endnu ikke været at træffe for en kommentar.