Kæmpe fiasko for Blume: Ekspert i chok over stjernen

Den olympiske mester blev nummer seks - i semifinalen - og er langt fra finalen. Til gengæld stor optur for Signe Bro

EM-finalen på 100 meter fri-distancen bliver uden danskeren.

Det er en ærgerlig kendsgerning tirsdag aften, hvor de to semifinaler er afviklet.

I et sært løb gav hun den fuld gas på de første 50 meter, men herefter gik gassen fuldstændig af ballonen, og hun sluttede på en for hende voldsomt skuffende sjetteplads.

Kun tiendebedste tid af alle semifinalister for Blume, der ellers var blandt favoritterne til at vinde guld på distancen. Blandt andet efter hendes sølvmedalje på den halve distance forleden.

Umiddelbart efter mødte hun TV 2 Sports reporter på kanten af bassinet, og her kom hun hen med et stort smil.

- Jeg ville gerne svømme hurtigt. Jeg ville gerne slå hånden i væggen og se, hvad der ville ske på de første 50 meter. Det var en beslutning, jeg selv tog, kom det fra stjernen.

- Så du ville lægge hårdt ud...?

- Ja. Jeg tog selv beslutningen. Der er nok nogle trænere, der er sure nu, kom det igen med et smil fra Blume, der svømmede distancen i 54,71 sekunder.

'Ærlig talt lidt rystet'

Resultatet må betegnes som en regulær fiasko for Blume.

TV 2 Sports reporter ville af gode grunde gerne vide, hvad der skete nede i vandet.

- Jeg blev bare træt. Så er der ikke så meget at gøre. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det skulle prøves af, kom det mystisk fra danskeren.

Oppe i kommentatorboksen sad et paf makkerpar, Michael Stærke og Mette Jacobsen.

Den tidligere topsvømmer vidste efterfølgende ikke, hvad hun skulle sige.

- Jeg er ærlig talt lidt rystet. At kaste en medalje væk på den måde. Og så i 100 fri, hvor det ellers kører for hende. Måske hun skulle have prøvet det af i morges (i de indledende heats, red.), hvor der var flere pladser videre, sagde Jacobsen forundret.

For Pernille Blume virkede det som den rigtige ting at gøre.

- Jeg var tro mod mig selv. Det føltes rigtigt, kom det uden at hun ville uddybe yderligere.

I semifinalen blev hun overgået af Signe Bro, der til gengæld svømmede sig i finalen i 54,27 sekunder - fjerdebedste tid.