Kæresten afslører: Forholdet sat på prøve

Den franske svømmer Florent Manaudou, der i øjeblikket danner par med danske Pernille Blume, afslører nu, at parrets forhold under coronakrisen er blevet sat på prøve.

Stjerneparret har været isoleret i Florent Manaudous lejlighed i Marseille under coronakrisen, og derfor har de to svømmere haft mere end rigeligt med tid til at pleje deres forhold.

Nu fortæller den franske stjerne dog i et interview med mediet Le Parisien, at der har været udfordringer i forholdet. Han fortæller dog samtidig, at forholdet til Blume er blevet endnu stærkere, selvom der har været bump undervejs.

- At tilbringe tiden med en anden 24 timer i døgnet i to måneder i træk er aldrig sundt. Men der er ingen bedre test i et forhold end dette, og selv ikke engang i et etableret forhold vil det give mening at tilbringe så meget tid med hinanden. Men det har været ret bekræftende for mig, siger Florent Manaudou til Le Parisien.

Føler sig heldig

Den franske stjernesvømmer svæver dog tilsyneladende på en lyserød sky, hvad angår kærligheden. Han fortæller nemlig også i interviewet, at han er lykkelig over, at han til daglig kan dele sin hverdag med den danske svømmer.

- Jeg har været heldig. I mit hoved bekræfter det bare vores forhold endnu mere. At bo på hoteller i forbindelse med konkurrencer er jeg vant til, men jeg har aldrig levet sammen med en anden på den klassiske måder, som man kender. Det er meget lettere at være sammen parvis efter denne indretning, lyder det fra den franske stjerne.

Florent Manaudou fortæller dog også, at Pernille Blume undervejs har haft en smule svært ved at vænne sig til tilværelsen i det franske, selvom hun også har nydt tiden i Frankrig. Årsagen hertil skal findes i, at den danske stjerne ikke førhen har været vant til at være væk fra familien i Danmark over så lang tid som under coronakrisen.

Florent Manaudou er en af de største stjerner i fransk svømning, og han har adskillige medaljer ved store mesterskaber på sit CV. Foto: Mark Ralston/Ritzau Scanpix

Tilbage i februar måned afslørede parret, at kærligheden blomstrede mellem dem, og det slog gnister hos begge på den bløde måde vel og mærke. Samtidig afslørede Pernille Blume, at hun havde haft et ekstra godt øje til den franske svømmer i mere end syv år.

Kærligheden kom på et yderst tiltrængt tidspunkt for Pernille Blume, der ikke ligefrem havde det bedste 2019, hvilket hun også selv har været ude i medierne og fortælle.

- Det har ikke været mit mest optimale år i forhold til at have trygge rammer og kontinuitet. Jeg satser ikke på, at jeg får sådan et år igen, sagde Pernille Blume dengang om sit rædselsfulde 2019.

Det går dog nu anderledes godt for den danske OL-guldvinder fra Rio i 2016, der ligeledes lever på en lyserød sky og føler sig utrolig godt tilpas i forholdet med Florent Manaudou.

I svømmebassinet er det til gengæld et stykke tid siden, vi har set noget til Pernille Blume. Det skyldes til dels coronapandemien, men en anden årsag skal findes i, at danskeren har været en del plaget af småskavanker og skader.

Pernille Blumes største resultat i karrieren er ikke overraskende OL-guldet i 50meter fri ved OL i Rio i 2016. Ved samme stævne vandt hun også bronze i 4x400meter medley sammen med resten af det kvindelige landshold.

Hun har desuden mere end 12 medaljer ved store internationale mesterskaber at kunne skrive på sit CV.

Pernille Blume er dog også kendt for, at hun tidligere har dannet par med den danske roer René Holten Poulsen, men nu lever den danske svømmer altså under andre lykkelige omstændigheder med franske Florent Manaudou.

