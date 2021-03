Kanontid - Blume viser storform

Blume på topliste: 'En af de største nogensinde'

Pernille Blume er med på både 50 meter og 100 meter fri når der til sommer svømmes OL i Tokyo. Det står definitivt klart efter den 26-årige danskers præstationer i Meeting Open de la Méditerranée i Marseille denne søndag formiddag.

I formiddagens indledende heat bragede Blume ind i tiden 24.31 sekunder, hvilket var klart hurtigst af alle og langt under kvalifikationskravet på 24.77.

Faktisk er Blumes tid så god, at kun svenske Sarah Sjöström med 24.07 i februar har svømmet hurtigere i 20/21-sæsonen.

BEDST I VERDEN 20/21

24.07 Sarah Sjöstrøm (6.feb)

24.31 Pernille Blume (21.marts)

24.31 Zhang Yufei, Kina (31.dec)

24.34 Melanie Henique, Frankrig (12.dec)

24.38 Ranomi Kromowidjojo, Holland (3.dec)

24.45 Liu Xiang, Kina (28.sep)

24.46 Cate Campbell, Australien (13.dec)

24.55 Emma Mckeon, Australien (15.dec)

24.63 Valerie Van Roon, Holland (3.dec)

24.65 Gretchen Walsh, USA (13.nov)

Ved stævnet i Marseille satte Blume i den grad konkurrenterne på plads.

Franske Melanie Henique kom ind i 24.79, mens den hollandske stjerne Femke Heemskerk måtte nøjes med 24.95, og den nye komet Marie Wattel blev nummer fire i 25.17 foran hollandske Kim Busch og den svenske stjerne Michelle Coleman i 25.22.

Blume svømmer finale ved stævnet søndag klokken 17.32 og kan her svømme uden pres i forhold til OL-kvalifikationen og i stedet se, om hun kan komme nærmere den personlige rekord på 23.75.

Blume træner i Marseille, så weekendens stævne er faktisk på hjemmebane. Foto: Peter Klint /Ritzau Scanpix

Stævnet er på grund af coronarestruktioner Blumes blot andet stævne på langbane siden VM i 2019, men da hun for en måned siden var i vandet i Nice var det ikke på favoritdistancen 50 meter fri, men kun 50 meter butterfly og 100 meter fri.

Allerede lørdag kvalificerede Blume sig til OL på 100 meter fri, da hun endda hele to gange svømmede under kvalifikationskravet 54.38 sekunder.

Blume svømmede 53.73 i formiddagens indledende heat, hvilket rakte til fjerdepladsen 20/100 efter Marseille-svømmeren Marie Wattel og henholdsvis 1/100 og 2/100 efter Charlotte Bonnet og Femke Heemskerk på tredje- og andenpladsen.

I lørdag aftens finale var Blume igen et sekund hurtigere end den svenske stjerne Michelle Coleman, men danskeren var med 53.89 dog tanden langsommere end om formiddagen og blev nummer fem. Blume havde ellers et stærkt udlæg med 25.75 og vendte som delt toer efter suveræne Wattel.

På hjemvejen blev hun dog passeret af Bonnet, Heemskerk og italienske Federica Pellegrini, mens Wattel førte fra start til slut og vandt i 53.32.

- Fra et strategisk synspunkt var det virkelig det dårligst mulige løb. Jeg åbnede meget hurtigt, for jeg ønsker at tage risici. Men det gjorde virkelig ondt de sidste 25 meter, siger hun ifølge Swimmingworld Magazine.

Heemskerk blev nummer seks i VM-finalen på 100 meter fri ved seneste store mesterskab for to år siden, mens hun vandt sølv ved EM året før, hvor Charlotte Bonnet vandt bronze og Pellegrini blev nummer fem.

Dengang svømmede Blume i skuffende 54.71 og røg ud i semifinalen, mens hun ikke stillede op ved VM i 2019. Ved OL 2016, hvor hun vandt guld på 50 meter røg hun ud i semifinalen på 100 meter i 54.19, så begge lørdagens tider er bedre end dengang, men kan dog ikke hamle op med de 52.69, der sikrede hende VM-bronze i 2017 på en distance, der trods alt ikke er favoritten.

Også Blumes kæreste, franske Florent Manaudou, har kvalificeret sig til OL denne weekend, så noget tyder på, at deres træning i franskmandens hjemby Marseille er effektiv.

