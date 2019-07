Knuste dopingprøve med hammer: - Ingen ønsker ham her

Sun Yang knuste sine egne dopingprøver med en hammer, men alligevel står den 27-årige kineser på startskamlen, når konkurrencerne ved VM i svømning søndag skydes i gang i sydkoreanske Gwangju.

Det virker absurd, og i svømmemiljøet er Sun Yang den formentlig mest upopulære mand for tiden.

Konkurrenterne har med rette svært ved at forstå, hvordan kineseren fortsat kan få lov at konkurrere, når nu han har været med til at destruere de blodprøver, som dopingjægere tog sidste år.

I januar skrev The Times om episoden fra september 2018, hvor den kinesiske svømmer sammen med en sikkerhedsvagt knuste dopingprøver med en hammer.

Yang og hans følge afviste historien, men en 59 sider lang rapport fra det internationale svømmeforbunds dopingpanel, som australske Sunday Times er i besiddelse af, bekræfter påstandene.

Yang aflagde en blodprøve, men afviste at aflægge en urinprøve, da dopingjægeren ifølge den kinesiske topsvømmer ’ikke havde den nødvendige dokumentation’.

Svømmeforbundets dopingpanel gav Sun Yang et rap over nallerne, men lod ham slippe for straf på grund af en teknikalitet.

Det handlede lidt enkelt sagt om, hvorvidt ’officiel dokumentation’ skulle tolkes i ental eller flertal…

Sun Yang har vundet både VM- og OL-medaljer. Men han har også haft en karantæne for brud på dopingreglerne. Foto: Martin Bureau/Ritzau Scanpix

Efter The Times’ afsløringer indbragte WADA i marts sagen for CAS, men den internationale sportsdomstol har endnu ikke indkaldt til høring.

Sun Yang kan derfor stille op til VM, hvor han søndag skal forsvare sit guld på 400 meter fri.

- Modbydeligt, har sydafrikanske Cameron van der Burgh sagt om ’Sun Yang-rapporten’, mens Adam Peaty til Swimming World Magazine siger, at han er ret sikker på, at ingen anden atlet var sluppet med en ’alvorlig advarsel’.

- Jeg vil ikke se ham konkurrere ved VM, OL eller mod nogen af mine holdkammerater, som har slidt hårdt for at komme hertil.

- Jeg er ganske sikker på, at heller ingen andre ønsker ham her, siger den engelske brystsvømmer.

Sun Yang har tidligere trukket overskrifter af alle de forkerte årsager og var i 2014 udelukket i tre måneder for et brud på dopingreglerne.

Han har vundet ni VM-guldmedaljer og har tre gange vundet OL-guld. I 2016 vandt han 200 meter fri i Rio de Janeiro, men der blev ikke klappet blandt konkurrenterne.

- Da jeg så podiet efter 200-meteren, fik jeg lyst til at kaste op, sagde den franske stjerne Camille Lacourt.

Det er endnu uklart, hvornår CAS behandler Sun Yangs sag, men bliver han kendt skyldig, risikerer han karantæne på livstid.

