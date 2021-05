Kontant formand: Lidt sent at fortryde

- Jeg er enig i, at dansk svømning har kæmpet for at få et sæde i LEN (det europæiske svømmeforbund, red.), så det er ærgerligt, at hendes manglende beslutninger i fortiden nu indhenter hende.

- Det betyder, at hun skal trække sig. Vi skal i dansk svømning have lov til at få en frisk start – også internationalt.

Sådan reagerer den nyvalgte formand for Dansk Svømmeunion, Pia Johansen, efter et interview på Radio4 med unionens fyrede direktør, Pia Holmen. Denne har været tavs i 15 måneder efter Kammeradvokatens kritiske rapport, der førte til hendes afgang.

Inden da valgte unionens daværende bestyrelse dog at støtte hendes kandidatur til vicepræsidentposten i LEN. En post, som Pia Johansen dagen efter sit valg bad hende om at forlade. Men Pia Holmen tøver:

’Jeg sidder på et europæisk mandat og føler også lidt, at de mange ressourcer, vi i årenes løb har brugt på at få indflydelse i europæisk svømning, vil gå fuldstændigt tabt’, argumenterer hun, men den køber Pia Johansen ikke.

- Vi opfordrer hende fortsat til at gå af. Vi har afbrudt ethvert samarbejde med Pia Holmen, og derfor sidder hun der ikke som repræsentant for dansk svømning. Grunden til, at man ville have et sæde i LEN, var at gavne dansk svømning, og derfor giver det ingen mening at blive siddende.

Den fyrede svømmedirektør, Pia Holmen, mener, at meget indflydelse og knowhow vil gå tabt, hvis hun forlader sin internationale toppost. Foto: Andreas Szlavik

I udsendelsen fortæller Pia Holmen, at hun i dag fortryder, at hun ikke dengang fyrede den kontroversielle landstræner, hollandske Paulus Wildeboer, men også det preller af på formanden.

- Det er jo trods alt noget, at hun fortryder, men hun fyrede ham jo ikke, og det er der, vi er. Pia Holmen siger, at hun ser sig selv som et symbol på svømmesagen, og ja, derfor skal hun også væk.

Pia Johansen, nyvalgt formand i Dansk Svømmeunion, har ikke meget til overs for Pia Holmens betragtninger i et radiointerview. Foto: Dansk Svømmeunion

Til gengæld erklærer Pia Johansen sig enig i Pia Holmens udsagn om, at ikke alle problemer løses ved at skille sig af med Holmen, og at der er fronter i Dansk Svømmeunion, som stikker dybere som problem.

- Ja, vi har nogle udfordringer, der stikker dybere, og derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe med de klubber og andre aktører, der var tæt på det miljø, der er beskrevet i Kammeradvokatens rapport, fortæller formanden.

- Med udgangspunkt i den vil vi gå hele svømmesagen igennem igen for at være sikker på, at vi får lært det rigtige af fortiden til gavn for fremtiden.

- Alle i Svømme-Danmark er klar over, at det er en stor opgave, men jeg oplever bred opbakning til den. Alle vil gerne med i dialogen og komme hele vejen rundt, mener Pia Johansen.