Kontroversiel OL-stjerne kæmper for karrieren

Den kinesiske svømmestjerne Sun Yang får i maj endnu en mulighed for at redde sin karriere.

Sportsdomstolen CAS oplyser, at den har reserveret 24.-28. maj til en ny høring, hvor den kontroversielle svømmer igen skal forklare, hvorfor han modsatte sig en uanmeldt dopingtest tilbage i 2018.

Sun Yang blev i februar sidste år idømt otte års karantæne af CAS, men appellerede efterfølgende sagen til Schweiz' højesteret.

Her fik han i december medhold i sin påstand om, at en af dommerne i CAS-panelet var partisk. Derfor blev sagen sendt tilbage til sportsdomstolen, som meddelte, at man ville arrangere en ny høring med et nyt panel.

Kommer de nye dommere frem til en anden afgørelse end det oprindelige panel, kan den 29-årige svømmer potentielt genoptage sin karriere og sætte næsen op efter deltagelse ved OL i Tokyo til sommer.

Balladen har sit udspring i september 2018, hvor Sun Yang fik uanmeldt besøg af dopingkontrollanter i sit hjem.

Svømmeren blev afkrævet en blodprøve, men da kontrollanterne efterfølgende ville forlade huset, opstod der skænderi, og et medlem af Sun Yangs entourage smadrede glasset med dopingprøven med en hammer.

På trods af det åbenlyse brud på reglerne blev Sun Yang i første omgang frikendt af Den Internationale Svømmeunion (Fina).

Her gav man svømmeren ret i, at dopingkontrollanterne ikke havde identificeret sig tilstrækkeligt og havde fulgt en forkert procedure.

Afgørelsen blev anket af Det Internationale Antidopingagentur (Wada). Sagen røg videre til sportens højeste domstol, CAS. Og den gav altså svømmeren otte år i skammekrogen.

Sun Yang har vundet tre OL-guldmedaljer, men er en kontroversiel skikkelse i svømmemiljøet.

Allerede i 2014 afsonede han tre måneders karantæne for en dopingovertrædelse. Ved VM i 2019 - mens den seneste sag rullede - nægtede flere konkurrenter at dele sejrspodium med ham.

