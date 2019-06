Kontroversiel svømmestjerne går topløs

De fleste danskere husker nok mest Yulia Efimova for de drabelige dyster mod Rikke Møller Pedersen i brystsvømningsdisciplinen.

Efimova snuppede bronzen i 200 meter bryst for næsen af danskeren ved OL i 2012 og ved VM året efter, hvor Rikke Møller satte verdensrekord på distancen i semifinalen, henviste Efimova danskeren til andenpladsen.

Senere blev hun taget for brug af anabolske steroider og dernæst for stoffet Meldonium. Her risikerede hun livstidskarantæne, men undslap straf, da Det Internationale Svømmeforbund (FINA) droppede dopinganklagerne imod hende.

Den 27-årige er siden blevet buhet ud, men nu forsøger hun sig med en charmeoffensiv.

Uden bikinitop - men dog med brug af ananas - poserer hun på Malibu Beach i Californien.

Den fem-dobbelte verdensmester bor nu i USA, hvor hun gør sig klar til VM i Sydkorea, som afvikles fra 12. til 28. juli.

Efimova kæmper stadig med om de fornemme placeringer, mens hendes danske rival, Rikke Møller, er gået i en helt anden retning.

