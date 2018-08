Landstræner i chok: Jeg forstår ikke Pernille Blume

Dean Boles vidste ærlig talt ikke helt, hvilket ben han skulle stå på tirsdag aften i Glasgow.

Der på bassinkanten var han vidne til et nærmest bizar scene, da Pernille Blume - den danske landstræners største stjerne ved europamesterskaberne i svømning - leverede en aparte omgang 100 meter fri i semifinalen.

Sølvvinderen fra 50 meter fri-finalen forleden hoppede i vandet som en af favoritterne til guldet og stormede af sted. Kort efter gjorde hun klar til at vende som den førende svømmer, men i stedet for den traditionelle vending, hamrede hun håndfladerne i kanten, som om hun var i mål. Herefter gik et øjeblik, der for hendes fans, trænere, familie, venner og følgere må have føltes som en evighed, inden hun satte i gang igen.

Da var forspringet øjeblikkeligt smidt, og på de sidste 50 meter gik det hele i stykker for OL-guldvinderen, der blev distanceret af hele fem konkurrenter - heriblandt landsmanden Signe Bro.

Kræfterne var med andre ord sluppet op for Blume, der sluttede på en skuffende, skuffende sjetteplads, hvilket ikke rakte til ret meget andet end forundring og bekymring.

Lidt i granatchok

Da Ekstra Bladet efterfølgende fangede Boles, forsøgte han stadig at finde ud af, hvad pokker han havde været vidne til.

- Ja, jeg er lidt i granatchok. Vi prøver her at finde ud af, hvad der er sket, var de første ord, der kom ud af canadierens mund.

- Har du talt med Pernille?

- Ja, en kort samtale. Men det er det hele indtil videre.

- Hvad var din reaktion på løbet?

- Jeg tænkte, hvad var det, der skete der? Ingen kendte til de planer. Ingen træner, ingen. Kun Pernille. Jeg håber, vi kan få noget klarhed over det, sagde han.

Selv var Blume mere smilende, da hun mødte TV 2 Sport umiddelbart efter løbet.

- Jeg ville gerne svømme hurtigt. Jeg ville gerne slå hånden i væggen og se, hvad der ville ske på de første 50 meter. Det var en beslutning, jeg selv tog, kom det fra stjernen.

- Så du ville lægge hårdt ud...?

- Ja. Jeg tog selv beslutningen. Der er nok nogle trænere, der er sure nu, kom det igen med et smil fra Blume, der svømmede distancen i 54,71 sekunder.

Som om hun forsøgte at sætte en verdensrekord på den halve distance.

Dean Boles glædede sig til at blive klogere på sin stjerne.

- Mest af alt er jeg i chok. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der skete, gentog han.

- Er du sur?

- Nej, det er for tidligt at sige. Hvordan kan man være sur, når man ikke ved, hvad der er sket, kom det nærmest apatisk fra landstræneren.

- Hun har svømmet så godt ved mesterskaberne, og jeg synes, hun var virkelig godt kørende. Og så kommer det her, sagde han, inden han nærmest afbrød sig selv for at beklage og stoppe samtalen fra Glasgow.

