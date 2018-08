Landstræner lægger låg på Blume-skandale: - Ikke en normal situation

50 meter i fænomenal stil. 50 meter i total opløsning.

Pernille Blumes præstation i EM-semifinalen på 100 meter fri har skabt 100 procent forundring og frustration uden for bassinet.

Særligt den danske landstræner, Dean Boles, var rystet over OL-guldvinderens beslutning om at satse alt på de første 50 meter for så at klaske hånden i bassinkanten ved halvvejsmærket, som om målet var nået allerede her.

- Det var ikke en normal situation at være vidne til, men det skete, og vi kan ikke gå tilbage i tiden. Vi skal se fremad. VI havde en diskussion og har håndteret sagen internt på holdet, siger Boles til Ekstra Bladet.

Blume lagde fra land som lyn og torden tirsdag aften, og det lignede en regulær magtdemonstration, da hun havde tilbagelagt halvdelen af distancen som den første svømmer.

Men så hamrede hun hånden i bassinkanten inden vendingen, og smed det hele over bord på de sidste 50 meter. Kræfterne var ganske enkelt brugt op alt for tidligt.

Pernille Blume var flyvende på de første 50 meter, men gik helt død til slut. Foto: Rtizau/Scanpix

Blume ønskede bare at 'fyre den af' på de første 50 meter for at se, hvad hun kunne få ud af det. Det erkendte hun blankt, efter at finale-pladsen var glippet.

- Jeg er sikker på, min træner er sur på mig nu, men det er sådan, det er. Det var en beslutning, jeg selv tog i ro, fortalte Blume til TV2 Sport kort efter sin exit.

Hun skulle få ret i den formodning. For den danske landstræner Dean Boles var mildest talt chokeret over det, der foregik i bassinet tirsdag aften.

Dagen derpå er han stadig forundret, men Boles lader samtidig forstå, at han han og Blume har talt ud om den bizarre taktik, der altså endte med at koste den danske favorit en plads i finalen.

- Det er helt fint at forsøge at være hurtig på de første 50 meter, men når du sætter hånden i bassinkanten i forbindelse med vendingen … Det er bare ikke måden at gøre det på, siger Boles.

- Det er uheldigt, men det er sket, og nu ser vi fremad, VI har lyttet til hinanden, og så skal vi ellers videre herfra.

- Det var ikke en del af den overordnede plan, men præstationer går ikke altid, som du gerne vil have, at de skal gå. Sådan er det. Der er også præstationer, der går godt. Det er en rutsjebane at være til et mesterskab, fortæller landstræneren.

Team Danmark-direktør: Uforståeligt Team Danmark-direktør Lone Hansen er ikke helt med på, hvorfor Pernille Blume gjorde, som hun gjorde, men hun slår samtidig koldt vand i blodet Lone Hansen, direktør i Team Danmark, fulgte med, da Pernille Blume som forhåndsfavorit skuffede fælt i EM-semifinalen tirsdag aften i Glasgow. - Det er brandærgerligt, at Pernille, der har været så driftssikker, svømmet så godt og haft så meget fart i kroppen gennem hele ugen, kikser i den semifinale, som jeg følte, at hun bare ville køre hjem, siger hun til Ekstra Bladet. - Jeg ved godt, at når det handler om marginaler, så ligger det i en eliteatlets DNA at satse nogle gange og gå efter en fantomtid. Det er den fandenivoldskhed, der også har båret dem frem, men som nogle gange kommer frem, når den ikke skal være der. - Det er også lidt uforståeligt for mig, fordi hun har svømmet så fantastisk og trukket fra sine egne tider, siger Lone Hansen. Hun og Team Danmark poster årligt millioner i netop toppen af dansk svømning i bestræbelserne på at hente medaljer til Danmark. Netop i det lys er Blumes indsats en regulær skuffelse. Lone Hansen slår dog koldt vand i blodet. - Jeg er godt klar over, at der i svømningen er et generationsskifte i gang, så på dette tidspunkt er jeg ikke bekymret. Der er en bred, god trup, hvor de unge også viser, at de kan præstere på dagen. - EM er også bare et skridt på vejen mod OL i Tokyo i 2020, siger hun. Vis mere Luk

