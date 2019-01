Legenden tvinges til at forlade landet for at blive far

Den femdobbelte OL-guldvinder Ian Thorpe regnes for et af Australiens største sportsnavne gennem tiderne.

Efter svømmekarrieren sprang han ud som homoseksuel sammen med kæresten Ryan Channing, og de to mænd planlægger at få børn sammen, men er stødt på juridiske problemer.

- Både jeg og Ian vil virkelig gerne have børn. Desværre er det svært med loven i Australien for samkønnede par, men i Californien er delstatslovene mere progressive, så det er vores bedste alternativ, siger Channing til Daily Mail.

- Jeg vil blive virkelig lykkelig, hvis udviklingen i Australien gik frem, så samkønnede par ikke måtte rejse udenlands for at lave familie, siger han.

Ian Thorpe under OL 2004. Foto: AP

De to har været sammen i tre år, og de er altså så småt begyndt forberedelserne i forhold til at få børn.

- Vi har talt om at få børn længe. Det er stadig et lille stykke væk, men vi har besøgt klinikken, bekræfter Thorpe.

36-årige Ian Thorpe vandt tre gange OL-guld i 2000 og yderligere to guldmedaljer i 2004 og boltrede sig særligt på de længere crawl-distancer.

Det var i et interview med den engelske tv-legende Michael Parkinson i 2014, at Thorpe fortalte om sin homoseksualitet efter i årevis at have afvist det.

Karrieren sluttede i 2011, da han missede kvalifikationen til OL i London året efter. Allerede i 2006 havde han stoppet karrieren første gang, men annoncerede straks sit comeback igen. Allerede som 14-årig kom han første gang på det australske landshold.

Ian Thorpe fortalte i sin selvbiografi 'This is me' fra 2012, at han havde store problemer med en snigende depression og også problemer med druk.

- Jeg overvejede specifikke steder og måder, jeg kunne begå selvmord. Men jeg stoppede altid, fordi jeg indså, hvor dumt det var. Kunne jeg have taget livet af mig selv?

- Når jeg ser tilbage, så ved jeg det ikke, men der er dage i mit liv, som stadig kan få mig til at dirre, fortæller Thorpe i et uddrag fra bogen, som avisen Sydney Morning Herald har fået lov til at gengive.

Tyskland i chok: Tidligere europamester død 33 år gammel

Se også: Vanvid giver 32 mio: OL-guldvinder chokerer med ekstremt foto

Dødsulykke ændrede alt: Dansk OL-stjerne tog afgørende beslutning