London sætter jagten ind på byens fjerde OL

Ti år efter at London var vært for OL, har byen igen fået mod på at afholde verdens største idrætsbegivenhed.

Det fortæller borgmester Sadiq Khan, som mener, at London kan skabe historiens mest klimavenlige lege.

- Vi arbejder på en plan, der skal få OL tilbage til London, siger Kahn til Sky News.

- De seneste dage har vi set konsekvenserne af klimakrisen i relation til hedebølger og naturbrande.

- Vi skal sørge for, at fremtidens lege er grønne, og vi arbejder på en plan om at arrangere de grønneste lege nogensinde, lyder det fra borgmesteren.

Sadiq Khan mener allerede, at London har faciliteterne til at få OL til byen. Der er således ikke behov for at bygge nyt.

- Det gode ved London er, at vi skal ikke udlede CO2 for at bygge nye stadioner, nye steder til at afholde cykling og nye steder til svømning, for vi har allerede det hele, siger han.

London var senest vært for OL i 2012. Legene blev også afholdt i byen i 1908 og 1948.

For få år siden spillede den grønne dagsorden ikke det store, når Den Internationale Olympiske Komité (IOC) skulle vælge værter til OL. Valget faldt ofte på byer, der ville bygge stort og nyt.

Det fik også den konsekvens, at budgetterne ofte blev overskredet, og i en årrække havde IOC svært ved at finde byer, der var interesseret i afholde den store begivenhed.

IOC har senere omlagt stilen med tildelingen af OL til Paris i 2024 og Los Angeles i 2028. Begge steder vil konkurrencerne primært foregå i eksisterende faciliteter.

Australske Brisbane er vært for OL i 2032, og derfor kan London tidligst komme i spil til OL igen i 2036.