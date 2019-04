Lotte Friis efter chok-afsløringer: - Jeg stoler på de andre

Spiseforstyrrelser, pillemisbrug og depression.

Det er følgerne af træningsmiljøet i toppen af dansk svømning, som flere svømmere fortæller om i en ny dokumentar fra DR Sporten.

Svømmestjernen Lotte Friis medvirker selv i dokumentaren, men hun har ikke oplevet samme negative konsekvenser som eksempelvis svømmekollegaen Jeanette Ottesen.

Det uddyber Friis over for Ekstra Bladet.

- Jeg havde et godt forhold til både Mark Regan og Paulus Wildeboer. De gjorde, hvad de kunne for at gøre mig god, siger Lotte Friis til Ekstra Bladet.

Det var under Mark Regan, at Lotte Friis kickstartede sin glorværdige svømmekarriere. Først med EM-bronze i 2008 på 1500 meter og siden OL-bronzen i Beijing på 800 meter-distancen.

Hun deler ikke de oplevelser som svømmekollegerne Jeanette Ottesen og Kathrine Jørgensen, der i dokumentaren beskriver, at de er blevet offentligt vejet og udskammet for deres vægt foran de andre svømmere.

- Det er rigtigt, at vi stod i kø for at veje os selv, men min vægt blev - som jeg husker det - aldrig offentliggjort.

- Jeg kan heller ikke huske, at jeg foran andre har fået at vide, at jeg skulle tabe mig, men jeg stoler på de andre, hvis de siger, at det er foregået, siger Lotte Friis.

Lotte Friis blev i januar indviet i sportens Hall of Fame. Foto: Claus Bonnerup.

Ifølge det danske Hall of Fame-medlem er fokus på vægt en del af det at være elitesportsudøver.

- Jeg følte ikke, at jeg blev udstillet. Jeg så vejningerne som et middel til at nå mine sportslige mål. At holde den rigtige kampvægt er vigtigt for alle eliteatleter for, at man kan præstere maksimalt i konkurrence.

- I nogle sportsgrene for eksempel letvægtsroning og boksning er der regler for, hvor meget atleten må veje. Derfor har du heller ikke set Mikkel Kessler brokke sig, når han fik at vide, at han vejede for meget inden en kamp, siger Lotte Friis.

Selv om hun ikke deler de dårlige oplevelser, er hun ked af at høre om de konsekvenser, vejningerne har haft for hendes svømmekolleger.

- Alle personer er forskellige, og vi oplever ikke alting ens. Det er forfærdeligt at høre, hvordan det, der skete, har påvirket andre.

Etiske vejninger

Dokumentaren fortæller om episoder, der foregik tilbage i slutningen af 00'erne. I dag har man lært af fortidens fejl.

- Vejninger som dem, der bliver beskrevet i dokumentaren, finder ikke sted længere. I dag foregår vejningerne under etisk forsvarlige forhold.

- Tallene fra vejningen bliver behandlet i dialog mellem svømmeren, træneren og Team Danmarks eksperter, siger Sportchef i Dansk Svømme Union, Lars Green Bach.

Dokumentaren 'Svømmestjerner - Under overfladen' kan ses på DR TV.

