Millioner vælter ind: - Penge er en motivation

Coronapandemien fik både aflyst europamesterskaberne på langbane i maj, OL i juli, og verdensmesterskaberne på kortbane i december, så for verdens topsvømmere var højdepunktet i 2020 den såkaldte International Swimming League.

Her stiller svømmerne op for forskellige hold - ikke lande - og der er gode penge i den nystartede liga.

- Jeg indkasserede omkring 1,1 millioner kroner, selvom jeg missede en af konkurrencerne. Der er mange flere penge i ligaen nu end det første år, siger den svenske verdensstjerne Sarah Sjöström til Expressen.

Det er hårdt arbejde at være svømmer. Foto: Mark Schiefelbein/Ritzau Scanpix

Uhyggeligt VM-kollaps: - Jeg var helt væk

Over seks uger i oktober og november blev der afviklet ti indledende stævner, to semifinaler og et finalestævne, og i modsætning til et mesterskab, hvor Sjöström svømmer et løb om morgenen og en finale om aftenen, så skal hun her svømme fem løb inden for et par timer.

- Penge er helt klart en motivation for mig. Ellers havde jeg ikke deltaget i alle disse konkurrencer. Jeg havde ikke gjort det gratis, sådan er det, siger Sjöström.

Pengene går ind på hendes virksomhedskonto, hvor de bliver geninvesteret i aktier - faktisk har hun ved nytår 13,2 millioner kroner i sit svømmefirma.

- Man kan ikke være elitesportsudøver hele livet, og så må man forsøge at hente så mange penge som muligt undervejs. Jeg kommer sandsynligvis ikke til at tjene sådan nogle beløb i mit næste job, siger Sjöström, der dog ikke har planer om at stoppe.

Sjöström-fans ved OL i Rio. Foto: Martin Meissner/AP

- Vi blotter vores kroppe

Sarah Sjöstrøm svømmede i den forgangne sæson for det franske hold Energy Standard, der endte på andenpladsen ud af de ti hold i International Swimming League.

Også danske Pernille Blume svømmer for det franske hold, mens Jeanette Ottesen er holdkaptajn for amerikanske New York Breakers, der også har Signe Bro på holdet, mens Emilie Beckmann svømmer for ungarske Team Iron.

Disse to hold blev dog henholdsvis nummer otte og seks i turneringen, der blev vundet af amerikanske Cali Condors, der har amerikanske Caeleb Dressel som holdkaptajn.

Første udgave af svømmeturneringen blev afholdt i 2019, og her vandt Sjöströms franske hold Energy Standard, der dengang var uden danskere.

Derudover har 27-årige Sjöström vundet et enkelt OL-guld, otte VM-guld og 14 EM-guld på langbane. Dertil kommer adskillige medaljer af sølv og bronze og adskillige guldmedaljer på kortbane også siden gennembruddet som 14-årig.

