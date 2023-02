Mystik omgærder guldvinders død

Det er en uges tid siden nu, og det lokale politi ved fortsat ikke, hvad der er sket.

De ved, at Jamie Cail, en 42-årig amerikansk kvinde, er død. De ved, at hun blev fundet død på gulvet i en lejlighed på øen St. John i Caribien.

De ved tilmed, at det var kæresten, der fandt hende.

Men så begynder det at blive svært.

Den tidligere topsvømmer fra delstaten New Hampshire i det nordøstlige hjørne af USA blev fundet død 21. februar af sin kæreste.

- Han forlod en lokal bar for at tage hjem til sin kæreste. Da han kom hjem klokken cirka 00.08, fandt han hende på gulvet, siger en kilde i politiet til The Independent.

Det lykkedes ham at få hende kørt på hospitalet, hvor læger forgæves forsøgte at redde hende.

- Da hun først var på hospitalet, blev hun forsøgt genoplivet, men kvinden bukkede under for sine lidelser, står der i en meddelelse fra de lokale myndigheder.

Familien knust

Jamie Cail var en fremragende svømmer, da hun var yngre, om end vi på vore breddegrader aldrig rigtig har stiftet bekendtskab med hende, fordi hun ikke nåede at gøre sig til ved hverken VM eller OL.

Men hun vandt guld for USA i Pan Pacific Swimming Championships i 1997, flere delstatsmesterskaber i Californien samt sølv på 800 meter fri i en World Cup-afdeling i Brasilien i 1999.

- Hun havde et stort hjerte, hun var virkelig kærlig, elsket og populær på øen. Alle kendte hende, både ældre, lokale familier og de yngre, siger en ikke-navngivet ven til tv-stationen WMUR ifølge Dagbladet.

- Vi er alle knuste i familien. Jamies forældre bor i Maine. De er chokerede, og vi sørger alle sammen. Vi er taknemmelige over og velsignede af den store mængde kærlighed, I deler med os, skriver kusinen Jessica DeVries på Facebook.

