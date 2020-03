Nu sætter hun babyprojekt på standby

For Jeanette Ottesen betyder udskydelsen af OL ikke blot, at hun skal træne et år ekstra, men også en udskydelse af en planlagt graviditet

Den danske svømmestjerne Jeanette Ottesen havde set frem til OL.

Med god grund.

Svømmestjernen genoptog nemlig sin karriere efter at været blevet mor til datteren Billie-Mai, som hun fødte i 2018, og lige siden har planen været at trække sig fra bassinet med et sidste og femte OL i år.

Sammen med sin mand, Marco Loughran, der også er hendes træner, har hun haft blikket stift rettet mod Tokyo.

På den måde var OL også et samlet familieanliggende, da kvalifikationen til legene i Tokyo er foregået uden hjælp fra Team Danmark eller Dansk Svømmeunion.

Men udskydelsen af OL vender ikke kun op og ned på træningsplanerne. Planerne om yderligere familieforøgelse er også vendt på hovedet.

Det fortæller 32-årige Ottesen til Ekstra Bladet.

'Jeg ser det som et ekstra år, hvor jeg kan komme i endnu bedre form og svømme endnu hurtigere. Der er selvfølgelig nogle baby-planer, som skal udskydes lidt, men sådan er det bare. Jeg glæder mig til et ekstra år med masser af svømning,' skriver hun i en sms.

Jeanette Ottesen har i to år kæmpet for at komme med til OL i Tokyo, efter at hun blev mor til en pige. Arkivfoto

Jeanette Ottesen er faktisk lettere fortrøstningsfuld, hvad angår baby-udskydelsen, for som hun skriver, er det 'Helt okay at udskyde det lidt for at udleve vores OL-drøm'.

Selvom svømmeren endnu ikke har inkasseret en OL-billet, havde hun dog sat næsen op efter sådan én, da danske svømmere skulle have kvalificeret sig ved et stævne i dagene fra 28. marts til 1. april.

Men det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at corona også har udskudt det i det uvisse.

Jeanette Ottesen vandt bronze ved EM i Glasgow sidste år.

Tidligere har hun udtalt til Jyllands-Posten, at rollen som mor i den grad influerede på svømmetræningen.

Jeanette Ottesen havde regnet med at lave en lillebror eller lillesøster til datteren Billie-Mai efter OL i år, men det er nu sat på standby.

- Hele det første år tog jeg Billie med til træning, fordi vi ikke havde fået en vuggestueplads. Det var ved at drive mig til vanvid. Lige så snart hun var sulten eller ked af det, skulle hun have sin mor, fordi jeg stadig ammede. Jeg kunne heller ikke koncentrere mig i vandet, hvis jeg kunne høre, at hun græd oppe på kanten, udtalte hun ovenpå genoptagelsen af karrieren.

I OL-sammenhæng har den 32-årige svømmestjerne fået en enkelt medalje, da hun i 2016 vandt bronze i 4x100m medley.

Atleter, idrætsforbund og tilskuere skal forvente, at det udskudte OL i Tokyo bliver placeret i sommeren i 2021.

Japan står i forvejen til at være vært for VM i svømning fra 16. juli til 1. august næste år. Det er uvist, hvad OL-udskydelsen får af konsekvenser for afholdelsen af dette.

Se også: Ottesen: - Det er en lettelse

Se også: - Den største skandale i Danmark

Se også: Grusom skæbne for dansk stjerne: - Det er faldet fuldstændig til jorden