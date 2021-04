Ny formand - men stadig splittelse

Dansk Svømmeunion har med Pia Johansen fra Silkeborg Svømmeklub fået ny formand, men det ser efter lørdagens generalforsamling ikke umiddelbart ud til, at bølgerne langs de danske bassinkanter er aftagende.

Mange kritikere vil i alt fald næppe aflæse resultaterne af dagens valghandlinger som et entydigt opgør med den smertelige fortid eller et klart signal om fornyelse.

'Dårlig dag for diversiteten og fremtiden for dansk svømning', lød det eksempelvis fra en klubleder i chat'en mod slutningen af generalforsamlingen, mens en anden konstaterede, at 'Vi ender tilbage, hvor vi kom fra'.

Et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse fra 26 klubber blev forkastet af de stemmeberettigede klubber. Det betyder, at flere fra denne fortsætter, blandt andre næstformand Danielle Keller og Allan Nyhus, der ikke var på valg og som ikke ville trække sig for at undgå det nævnte mistillidsvotum.

Jeanette Ottesen er en af de topsvømmere, der følte sig dårligt behandlet af de landstrænere, der blev gjort ansvarlige i Kammeradvokatens rapport. Foto: Jens Dresling

De to tidligere bestyrelsesmedlemmer, Ide Kristine Kromann og Jakob Andkjær, som forlod bestyrelsen i december, trak til gengæld deres kandidatur, da det efter formandsvalget kom til nyvalg til bestyrelsen. Det samme gjorde Tina Gretlund. Ivan Kristian Pedersen, der stillede op som økonomiansvarlig, trak inden da også sit kandidatur, og dermed fortsætter Lars Warm på posten.

Også Stine Simone Sørensen opnåede genvalg, mens tre kandidater fik nyvalg.

Pia Johansen, der blev valgt med 226 stemmer mod Kaper Ernests 169, afløser Lars Jørgensen, der trak sig i februar. Hun agter at bygge bro over uenighederne i dansk svømning, siger hun. Og hun ærgrede sig over, at kandidater, der havde støttet et mistillidsvotum, havde trukket sig.

- Jeg er meget bevidst om, at det er en meget stor opgave, der venter mig og den nye bestyrelse, sagde hun.

Topsvømmerne fra Det Nationale Trænings Center, NTC, valgte fredag at udsende et åbent brev med opfordring til at stemme for et mistilildsvotum til den siddende bestyrelse. Foto: Jens Dresling

Fredag valgte svømmerne på det nationale træningscenter, at udsende et åbent brev med ønske om, at de stemmeberettigede klubber skiftede resten af den siddende bestyrelse ud, så dansk svømning kunne starte på en frisk.

'Tillid kan ikke gradbøjes', hed det i brevet, og det udsagn gentog formanden for svømmeklubben VEST Brøndby, Fritz Ganzhorn, der præsenterede et mistillidsvotum til bestyrelsen på vegne af 26 klubber.

Han fremhævede, at bestyrelsen reelt aldrig havde taget et ansvar for svømmeskandalen, der blev kaldt 'den største skamplet i dansk idræts historie'. Man valgte ganske vist at fyre direktør Pia Holmen som en konsekvens af Kammeradvokatens rapport, men samtidig belønnede man hende med fratrædelsespakke, afskedsreception og støtte til en toppost i det europæiske svømmeforbund, LEN.

Han påpegede, at unionen med et budget på næsten 70 millioner kroner er en stor, professionel organisation, der må evne at placere et ansvar.

Det fremsatte mistillidsvotum blev dog ikke stemt hjem. 143 stemte for, 230 imod.