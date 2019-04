Nye uhyggelige anklager: - Vi var helt ned til seks og syv år

Det er ikke kun i svømmesporten, at der er foregået vejninger af helt unge piger, som har følt sig dårligt behandlet.

Også i gymnastik er der problemer med behandlingen af unge talenter, og det har medført klager. Det skriver DR Sporten.

Gymnastikklubben Vejlby IK bekræfter at have klaget til det nationale forbund, GymDanmark, hvor der er blevet udtrykt bekymring over landstræner Bernadett Balazs' behandling af klubbens gymnaster.

I den første klage i 2016 indgik blandt andet kritik af Bernadett Balazs' fokus på vægt og vejninger af unge gymnaster under træningslejre.

Vejlby IK følte ikke, at der blev reageret på klagen, og derfor sendte klubben i efteråret 2018 en ny klage med samme kritikpunkter. Det var en klage, klubben efterfølgende føler, at forbundet lyttede mere til end den første.

Ungarske Bernadett Balazs har det seneste årti både været ansat som landstræner for Danmarks kvinder på ungdoms- og seniorniveau.

Samtidig har hun været elitetræner i Danmarks bedste kvindeklub, KG66 i Kastrup.

En af pigerne i KG66, 15-årige Laura Juul Pallesen, fortæller, at hun trænede under Bernadett Balazs, og at vejninger, spydige kommentarer om hendes krop og et stort fokus på kost i en tidlig alder var en del af træningskulturen.

- Efter træning stod vi på en række og fik at vide, om vi skulle spise mere eller mindre. Vi var helt ned til seks og syv år.

- Jeg kan huske alle hendes små kommentarer, og hvordan hun gik og daskede de store piger på lårene. Hun sagde ikke hvorfor, men alle vidste, hvad hun hentydede til, siger Laura Juul Pallesen til DR.

Laura Juul Pallesen er i dag stoppet med gymnastik og dyrker i stedet atletik.

DR Sporten har været i kontakt med både Bernadett Balazs samt direktøren i GymDanmark, Ditte Okholm-Naut. De er blevet foreholdt kritikken, men ingen af parterne ønsker at stille op til interview.

DR Sporten har også forsøgt at få et interview med klubformanden i KG66, Inge Abildgaard, men det ønsker hun ikke.

- KG66 kender ikke til nogen kritik af nævnte træner og kan og vil dermed ikke besvare nogen spørgsmål. Så vi forventer ikke, at der fremover bliver rettet henvendelse til hverken vores ansatte eller gymnaster, lyder det i en mail til DR.

